Diplomacie řeší případ Čecha, který se přidal do ruské armády. Teď chce pomoci

V daném případě bude česká diplomacie postupovat v souladu s českými zákony a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích. Ruské vojenské agresi se více než tři roky brání Ukrajina.

„Česká diplomacie aktuálně řeší případ českého občana, který před časem odcestoval do Ruska, kde nastoupil do ruské armády a nyní se dožaduje pomoci českých úřadů. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že dlouhodobě důrazně varujeme před cestami do Ruska a vyzýváme české občany k opuštění země,“ uvedl Drake.

„Bezpečnostní situace je napjatá, naše ambasáda má omezené možnosti poskytovat pomoc a ochranu. Aktuální případ je toho důkazem, budeme samozřejmě postupovat řádně v souladu s českými zákony a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích,“ dodal.

Nový velvyslanec v Moskvě

Do Ruska mezitím po dvou letech míří nový český velvyslanec Daniel Koštoval. Podle svých slov se chce zaměřit především na pochopení ruských záměrů a zájmů vůči Česku. Chtěl by také pracovat na navázání dialogu s ruskými diplomaty. Odletět do Moskvy by měl příští týden.

Koštoval nastoupí do funkce po Vítězslavu Pivoňkovi. Ten skončil na pozici českého velvyslance v Rusku ke konci května 2024. Už od roku 2022 však byl v Praze a Česko v Moskvě zastupovali diplomaté na nižší úrovni.

Vztahy mezi Českem a Ruskem jsou na bodu mrazu poté, co česká diplomacie v dubnu 2021 vyhostila ruské diplomaty v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích. Za ním podle českých tajných služen stály ruští agenti. Následně je po únoru 2022 ještě zhoršila ruská invaze na Ukrajinu.