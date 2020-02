Čech může řídit rozvoj obrany Evropské unie. Exministr Šedivý je ve finále výběrového řízení

Praha Španěla Jorgeho Domecqa by mohl v čele Evropské obranné agentury po pěti letech vystřídat bývalý český ministr obrany a diplomat Jiří Šedivý. Podle zákulisních zdrojů má pro funkci ten správný životopis.

Češi mají nakročeno k pozoruhodnému úspěchu na diplomatickém poli. Bývalý velvyslanec při NATO a exministr obrany Jiří Šedivý se dostal do rozhodujícího kola volby šéfa Evropské obranné agentury (European Defence Agency, EDA – pozn. red.). Instituce je stěžejní pro zbrojní projekty v rámci Evropské unie. Informace LN potvrdil ministerský předseda Andrej Babiš (ANO).

„Pan Šedivý postoupil do volebního finále. Uzávěrka hlasování je 5. března. Do té doby nelze nic předjímat. Post výkonného ředitele agentury patří mezi nejvyšší pozice v oblasti obrany a bezpečnosti Evropské unie,“ uvedl předseda vlády.

S jeho slovy souhlasil i ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Ten radí nejen hlavě státu Miloši Zemanovi, ale od tohoto měsíce shodou okolností také premiéru Babišovi, když posílil tým jeho poradců. „Byla by to jedna z nejvyšších funkcí v zahraniční organizaci, kterou by zastával Čech,“ řekl LN.

Od Havla až do centrály NATO

Podle Jindráka má Šedivý velkou šanci uspět. To potvrzují i další hlasy, jež redakce zachytila v diplomatickém sboru. Naznačují, že postupu někdejšího velvyslance při Severoatlantické alianci do finále volby hodně napomohl zákulisní vliv Francouzů a Němců.

„Šedivý byl dobrý kandidát i pro některé menší členské státy EU, má dobrý životopis,“ doplnil zdroj dobře obeznámený se stavem vyjednávání na celounijní úrovni.

Jiří Šedivý skutečně disponuje velmi solidním curriculem vitae. Šestapadesátiletý syn diplomata a politika Jaroslava Šedivého absolvoval katedru válečných studií prestižní londýnské King’s College. Od poloviny devadesátých let radil tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi. Byl také ředitelem pražského Ústavu mezinárodních vztahů.

V první vládě premiéra Mirka Topolánka (ODS) seděl Šedivý půl roku v křesle ministra obrany. Během let 2010 až 2012 se do úřadu vrátil v pozici prvního náměstka. To už měl za sebou zkušenost z nejvyšších pater Severoatlantické aliance, tři roky byl totiž náměstkem jejího generálního tajemníka Jaapa de Hoopa Scheffera. Pod Šedivého spadala agenda obranné politiky a plánování. Na poli diplomacie se později osvědčil coby český velvyslanec při Alianci, byl jím mezi roky 2012 a 2019.

Unijní „nákupčí“

Pokud by se Šedivý skutečně stal šéfem Evropské obranné agentury, nahradil by v jejím čele Jorgeho Domecqa, který ji vedl v uplynulých pěti letech. Španělský diplomat se během svého působení musel vyrovnávat se značným nástupem hybridních konfliktů, kybernetických útoků, ale i s příchodem nových technologií. Mezi agenturní priority však patří také vylepšování evropských dopravních sítí tak, aby lépe vyhovovaly pro přesuny spojeneckých vojsk. Agentura EDA je aktivní rovněž v pořizování armádní techniky. Jedním z jejích vlajkových projektů je společné pořízení sedmi tankovacích letounů. Česká republika před dvěma lety oznámila, že se do tohoto programu také zapojí.