Čech nakažený ebolou by se spíše léčil přímo v Africe, uvedl resort zdravotnictví

Ministerstvo zahraničních věcí na webu varovalo před cestami do Konga a vyzvalo české občany k jeho urychlenému opuštění. V cestovatelském systému Drozd podle aktuálních informací ministerstva žádný Čech zaregistrovaný není.
„Pokud by tam byl Čech, který nějaké příznaky už má, tak primárně pro něj zajišťujeme léčbu tam,“ uvedl Fošum. ČR by na tom zřejmě spolupracovalo s Keňou, protože v Nairobi má zastupitelský úřad. „Tam jsou podle našich informací kapacity momentálně volné,“ řekl.
Ministerstvo zdravotnictví podle Fošuma ověřovalo, zda v postižených regionech nejsou žádní čeští zdravotníci nebo studenti, například z některých neziskových organizací, které v Africe působí. Ministerstvo zahraničních věcí ve středu na dotaz ČTK uvedlo, že v Kongu není žádný Čech, který by byl registrovaný v cestovatelském systému Drozd, v Ugandě je jich osm.
Podle Fošuma není nutné cestování do těchto zemí zcela zakázat, lidé by se ale raději neměli stýkat s místními. „Nekomunikovat s místními, nedotýkat se zraněných nebo lidí ležících na ulici, aby tam právě nedošlo k přenosu biologického materiálu. Současně nedoporučujeme jíst divokou zvěř nebo netopýry,“ dodal Fošum. Lidé by také měli pít pouze balenou vodu.
Současnou epidemii v Africe, při níž je podezření na více než 500 nakažených a 130 úmrtí, způsobuje kmen eboly Bundibugyo. Na rozdíl od známějšího kmene Zaire proti němu podle epidemiologa Romana Prymuly z České vakcinologické společnosti neexistuje schválená léčba a specifická vakcína.
„Současná situace v Kongu a Ugandě vyžaduje maximální obezřetnost mezinárodní vědecké komunity. Kmen Bundibugyo představuje specifickou výzvu, protože stávající vakcíny, které jsme úspěšně využívali v minulých letech, proti němu nemusí vykazovat dostatečnou účinnost,“ uvedl v tiskové zprávě České společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Odborníci považují situaci v Africe za vážnou, ale lokálně ohraničenou. V ČR není důvod omezovat běžné aktivity. „ČLS JEP varuje před dezinformacemi, které zaměňují mechanismus přenosu eboly s jinými viry,“ doplnila odborná společnost.