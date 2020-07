Čech odsouzený ve Francii za pašování migrantů je na svobodě. Odpykal si dvouletý trest

Paříž/Praha Český řidič, kterého v roce 2018 francouzský soud poslal do vězení za pašování migrantů, je na svobodě. Informaci v pátek potvrdil europoslanec Tomáš Zdechovský, který se případu dlouhodobě věnuje. Jiří Sagan si odpykal dvouletý trest, nyní se podle Zdechovského zdržuje ve Španělsku. Příští týden by měla Francie propustit také druhého Čecha vězněného za pašování migrantů, doplnil europoslanec.

V roce 2018 francouzská policie při kontrole Saganova kamionu v přístavním městě Calais objevila skupinu patnácti Iráčanů. Soud později Čechovi uložil za pašování migrantů nejdříve trest vězení v délce 18 měsíců, loni jej zpřísnil na dva roky.



Řidič dlouhodobě tvrdí, že o migrantech v nákladovém prostoru nevěděl. Podle něj do návěsu vlezli, když spal.

„Pan Sagan je na svobodě,“ řekl europoslanec Zdechovský. Podle něj byl řidič tento týden krátce v Česku na návštěvě rodiny. Nyní už je ale ve Španělsku, kde žije jeho partnerka. Sagan v době zatčení pracoval pro španělského dopravce.

Podle českého europoslance Saganova kauza ale propuštěním nekončí, neboť je podána stížnost ke kasačnímu soudu. „Jsme připraveni táhnout to i do Štrasburku,“ dodal Zdechovský s odkazem na Evropský soud pro lidská práva. Europoslanec je přesvědčen, že Sagana francouzský soud odsoudil „neoprávněně“.

Francouzský soud uložil Saganovi s trestem odnětí svobody také čtyřletý zákaz vstupu na území Francie. Po propuštění z francouzského vězení byl tak deportován do Česka.

Podle Zdechovského by měla Francie příští pátek propustit také druhého Čecha, který si v zemi odpykává trest za pašování migrantů. Loni v červenci dostal muž dvouletý trest vězení poté, co u něj v kamionu policisté při kontrole v Calais našli 20 migrantů. Čech byl tehdy na cestě do Británie. Na svobodu se podle europoslance dostane v polovině trestu.