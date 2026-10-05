Rusko propustilo Čecha zadrženého za protest na Rudém náměstí

„Čech vězněný v Rusku byl v sobotu propuštěn na svobodu a podle našich informací úspěšně opustil území Ruské federace,“ potvrdil pro iDNES.cz. Čörgö.
Podle soudu muž přišel k mauzoleu Vladimira Iljiče Lenina na Rudém náměstí a držel transparent s nápisem v angličtině, jehož cílem bylo diskreditovat ozbrojené síly Ruské federace, napsala před necelými dvěma týdny agentura Interfax. Soud Čechovi zároveň vyměřil dvě pokuty v celkové výši 60 000 rublů (kolem 15 000 korun).
Ruští zákonodárci přijali krátce po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 zákony, které postihují takzvanou „diskreditaci ruské armády“ a „šíření lživých informací o ruských ozbrojených silách“. Za lži pokládají ruské úřady vše, co je v rozporu s oficiální verzí Moskvy.
„Jelikož cizinec uspořádal sólový protest na místě sousedícím s rezidencí ruského prezidenta, tedy na místě, kde je pořádání veřejných akcí zakázáno, zadrželi ho příslušníci bezpečnostních složek,“ uvedla podle Interfaxu tisková služba soudu. Muž poté podle jejího tvrzení odmítl jít na policejní stanici a kladl odpor.
Soud ho podle agentury shledal vinným z diskreditace činnosti ruské armády, porušení předpisů o pořádání protestních akcí a neuposlechnutí policie. Uložil mu za to 13 dní takzvaného administrativního zadržení a dvě pokuty, jednu ve výši 40 000 rublů a druhou 20 000 rublů.
Česká diplomacie následně uvedla, že velvyslanectví v Moskvě je s případem obeznámeno a zadrženému českému občanovi od počátku poskytuje konzulární pomoc. Více tehdy mluvčí případ kvůli jeho citlivosti nechtěl komentovat.