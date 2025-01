Raboval a sloužil na Ukrajině. Soud bývalému vojákovi zpřísnil trest na osm let

Siman odcestoval na Ukrajinu v březnu 2022, prodělal tam základní výcvik a nechal se vyzbrojit. Se skupinou dobrovolníků, které velel, se následně přesunul do měst Irpiň a Buča. Tam měl za úkol hlídkovat v zákopech a provádět takzvané začišťovací operace.

Podle rozsudku se při plnění rozkazů i ve svém volnu zmocnil věcí jak padlých vojáků, tak i civilních obyvatel - například prstenu, dalších šperků, investičních slitků zlata i stříbra či hotovosti. V dubnu 2022 Simana zadržela ukrajinská armáda, následně odcestoval zpátky do vlasti. V trestním stíhání mu hrozilo osm až 20 let vězení.

„Souhlasím se státním zástupcem, že jsem své chování bagatelizoval. Nedokázal jsem si připustit, že bych udělal něco, za co bych mohl být soudně stíhán, protože na Ukrajině se to bohužel děje běžně. Uvědomuji si, čeho jsem se dopustil, a chápu, jaký dopad to mělo. To, co jsem udělal, nebylo správné vůči lidem zasaženým válkou. Trest, který mi soud udělil, budu respektovat, ale myslím si, že nižší trest by byl přiměřenější,“ řekl Siman při vynesení rozsudku.

Muž tvrdil, že vycházel z veřejného příslibu premiéra Petra Fialy (ODS) a bývalého prezidenta Miloše Zemana ohledně beztrestnosti dobrovolníků, kteří se vydají na Ukrajinu.

Soudkyně pražského městského soudu k tomu loni v létě řekla, že znaky trestného činu služby v cizích ozbrojených silách sice muž naplnil, trestně odpovědný ale není. Označila to za férový přístup vzhledem k vystupování představitelů státu v médiích a k tomu, že ČR v rámci své zahraniční politiky oficiálně podporuje Ukrajinu. Odvolací soud se v pondělí proti tomuto názoru vymezil a rozhodl zcela opačně.

„V důsledku by to mohlo vést k tomu, že společenská škodlivost trestného činu by mohla být v budoucnu určována pouze prohlášením politické reprezentace, což je stav naprosto nepřípustný,“ konstatoval soudce-zpravodaj David Protiva.

Zdůraznil, že politická prohlášení nejsou pro trestní řízení závazná. Připomněl, že prezident neudělil českým občanům, kteří vstoupili do ukrajinských ozbrojených sil na Ukrajině, žádnou generální abolici. Siman navíc jako profesionální voják věděl, že měl požádat prezidenta o souhlas. Tento souhlas nelze podle Protivy vnímat pouze jako formální úkon.