Čechoizraelec shání lidi do civilní stráže. Ministerstvo vnitra se k jeho plánu staví chladně

Praha Policie má v současných „virových“ týdnech skutečně napilno. Uniformovaní strážníci hlídají, jestli lidé dodržují karanténu, dohlížejí na povinné nošení roušek a starají se o to, aby se lidé neshromažďovali tam, kde v době omezení pohybu nemají co dělat. Pro sbor, který ještě před vypuknutím krize hlásil z řady krajů podstav, je to další zatěžkávací zkouška.

O to víc rezonovala výzva na vytvoření civilní stráže, kterou na Facebooku nedávno zveřejnil bezpečnostní odborník David Bohbot. Jejími členy by byli civilisté dobrovolníci, kteří by pomáhali ozbrojeným složkám státu. Mohli by jim tím do jisté míry ulehčit.

„Cílem civilní stráže je zajištění poučené občanské pomoci samosprávám krajů, měst a obcí při zvládání bezpečnostních hrozeb v těžkých dobách, které nás čekají, samozřejmě v úzké spolupráci s obecní policií a s Policií České republiky,“ uvedl Bohbot.

Původem Izraelec, který žije přes dvacet let v Česku, se o něco podobného pokouší delší dobu. Inspiruje se jak ve své mateřské zemi, tak v nedalekém Maďarsku. Nyní naznačil, že jeho snahy ještě rozpumpovala aktuální paralýza země kvůli propuknuvší pandemii. Obává se například nárůstu kriminality, protože zabržděná ekonomika plodí nezaměstnané a nemajetné, které by zoufalství mohlo v krajních případech popostrčit za mez ohraničující legální a nelegální činy.

„Stávající státní a samosprávné orgány a instituce zajišťující naši bezpečnost nebudou, ať už z kapacitních, nebo kompetenčních důvodů, stačit zmíněné hrozby eliminovat,“ varuje Bohbot.

Česko není Svatá země

Jeho plán má ale hned několik „za b“. „Davida trochu znám. Jeho přístup k bezpečnosti je upřímný a postavený na seriózních znalostech. Ovšem během let jako kdyby si stále nevšiml, že nežije v Izraeli, ale v Česku,“ řekl serveru Lidovky.cz bezpečnostní analytik Andor Šándor.

Generál v záloze připomněl, že štíhlou profesionální armádu Češi před lety zavedli kvůli tomu, že se mladí muži povinné vojenské službě spíše vyhýbali, a nebyla tak šance držet pohromadě masivnější vojsko, které by zemi bránilo v dobách krizí. Počet příslušníků dobrovolných aktivních záloh sdružených pod armádou sice během let vzrostl, stále se ale podle něj neblíží stavu, který si generálové vysnili, když doufali v zapojení civilních dobrovolníků do služby vlasti. Není tak valná naděje, že se Češi a Češky budou nyní překotně hlásit do případné další vznikající iniciativy.

Bohbot tvrdí, že by byl rád, kdyby civilní stráž nalezla oporu v zákonech a stala se pevnou součástí bezpečnostních složek země. Osloví proto prý i ministerstvo vnitra. To se k myšlence doposud staví chladně. „Jakékoli přenášení činnosti a oprávnění policie na soukromý subjekt není ze zákona možné,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí Ondřej Krátoška.

Nechtěné domobrany

Projekt civilní stráže má ještě jeden háček. Spočívá v některých Bohbotových aktivitách. Někdejší člen izraelských ozbrojených složek vlastní bezpečnostní firmu, učí bojové umění krav maga nebo přednáší policistům. Vystupuje jako „jestřáb“, který preferuje silová řešení před „sluníčkářským“ přístupem. Snad proto si ho vybrala protimuslimská Alternativa pro Českou republiku, aby přednášel na jejích setkáních. Na tom berounském před časem horoval za to, aby stát zcela uzavřel své hranice migrantům. Vyjádřil také pochyby o svobodném pohybu v rámci celounijního schengenského prostoru.

Izraelský „bezpečák“ ovšem školil také domobrany. Skupiny samozvaných strážců pořádku se v Česku začaly cvičit někdy kolem příchodu první výraznější uprchlické vlny z převážně islámských zemí do Evropy. Státu je ovšem vytváření paramilitárních skupinek proti srsti a ministerstvo vnitra v nich vidí hrozbu. Do budoucna se tak snaží je zakázat a členství pokutovat výraznými finančními „flastry“. Aleš Přichystal, který byl zapojen do organizace jedné z těchto domobran, Bohbotovi pomáhá rozjet současný projekt.

Čechoizraelec však říká, že většina domobranců nejsou žádní extremisté. Lidi s vyhroceně nacionalistickými názory dle svého vyjádření nevítá ani v řadách civilní stráže.