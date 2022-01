Čeká se na univerzální vakcínu. Mohlo by se očkovat každoročně koncem léta, nastínil virolog Grubhoffer

Lidovky.cz: Lze se na covid dívat jako na sezónní záležitost?

Jednou zcela určitě, neboť v případě koronaviru SARS-CoV-2 se jedná o akutní respirační onemocnění. Určitě tomu tak tedy bude, ale kdy se tak stane, to nemůže zatím nikdo vědět. Jsme stále účastníky pandemie onemocnění covid-19 procházející lidskou populací na naší planetě. Už se nám může zdát, že v Evropě se z onemocnění stává sezonní záležitost, že z pandemického se koronavirus stává endemickým. Ale současně je na povrchu naší planety ještě dostatek oblastí i v jiném než mírném klimatickém pásu, například v subtropech a tropech, které mohou sloužit jako přírodní laboratoř pro ustavení nových variant na základě mutací či rekombinací. V tuto chvílí by bylo předčasné spojovat si variantu omikron s onou poslední adaptovanou na lidskou společnost. Zachovejme si ještě trpělivost, co se v blízké době z pandemie vyklube.