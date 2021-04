ČEKÁME: Briefing ministra zdravotnictví Petra Arenbergera k aktuální epidemické situaci

PRAHA Ve školách i firmách se bude testovat na covid-19 podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) antigenními testy nejméně do konce května. Případné prodloužení dál do června chce ministerstvo vyhodnotit do 7. května.

Ve firmách a školách se bude testovat nejméně do konce května, řekl Arenberger „Hlavní hygienička se vyjádřila v tom smyslu, že se bude určitě testovat do konce května,“ řekl Arenberger. Proto navrhuje, aby se pro školy zakoupily testy zatím jen do konce května. Paralelně chce podle něj ministerstvo začít s laboratorně vyhodnocovaným PCR testováním. Problematická je ale logistika a stále vyšší náklady než u antigenního testování ve školách, uvedl.

Vláda se ve čtvrtek usnesla na tom, že od pondělí 10. května bude spuštěna rotační výuka druhého stupně základních škol v celé ČR. Začne fungovat i ve zbývajících sedmi regionech, kde zatím příští týden děti do školy nepůjdou. Obnoví se i praktická výuka zbývajících ročníků vysokých škol. Od pondělí 3. května se budou pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci škol a žáci prvních stupňů základních škol testovat antigenními testy na covid-19 jen jednou týdně. V případě žáků druhého stupně budou dva testy týdně. Podíl pozitivních záchytů koronaviru ve firmách se podle průzkumů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) postupně snižuje, od začátku března do půlky dubna klesl z 0,77 procenta na 0,17 procenta. Podniky mohou na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, maximálně si ale mohou nárokovat čtyři testy na zaměstnance za měsíc.