ČEKÁME: Briefing vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka k aktuálním událostem

PRAHA Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) chtěl podle serveru Seznam Zprávy při své cestě do Moskvy vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Hamáček to popírá. Zpráva je podle něj plná lží, spekulací a šokovala ho.

Podle několika zdrojů webu Seznam Zprávy sdělil Hamáček plány své cesty do Moskvy účastníkům schůzky na ministerstvu vnitra 15. dubna. Mezi nimi podle serveru byli český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun a policejní prezident Jan Švejdar, později také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Beroun, Švejdar a Šimandl se podle zdrojů Seznam Zpráv snažili Hamáčka přesvědčit o tom, aby připravovanou cestu do Moskvy odvolal. Argumentovali tím, že v takovém případě žádný obchod není možný, natož, aby ho dělal ministr.

Všichni tři Seznam Zprávám potvrdili účast na schůzce, ne však konkrétní obsah jednání. „V každém případě všechna jednání byla vedena v zájmu České republiky, a to jak z pohledu zahraniční politiky, tak i bezpečnosti státu,“ sdělil serveru Šimandl.



Pivoňka podle zdrojů serveru původně Hamáčka podporoval, nakonec ale změnil názor. Měl to být právě on, kdo vicepremiéra posléze od cesty odradil, protože mu potvrdil, že by si Rusové případnou schůzku nahráli.