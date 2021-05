ŽIVĚ: Vláda prodloužila prominutí DPH na respirátory. Program Antivirus se mění

PRAHA Antivirus bude v červnu vyplácet jen příspěvek v karanténě, rozhodla vláda. Proplácení mezd v zavřených provozech či při snížení poptávky k pondělku končí.

Firmy budou moci v červnu z programu Antivirus získat už jen příspěvky na část náhrady pro lidi v karanténě, tedy příspěvek A. Proplácení mezd v zavřených provozech či při snížení poptávky k dnešku končí. Přestávají se tak poskytovat příspěvky A+ a B. Rozhodla o tom vláda.



Antivirus měl bránit propouštění. Poskytují se z něj příspěvky na mzdy a náhrady firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Od loňského 12. března od vyhlášení prvního nouzového stavu do dneška výdaje činí podle ministerstva 43,2 miliardy korun. Z toho čtyři pětiny hradí EU a pětinu stát. Podporu získalo 74 tisíc firem pro víc než milion zaměstnanců.

Vláda dále prodloužila prominutí daně z přidané hodnoty (DPH) na respirátory o jeden měsíc do konce června. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dočasné zrušení 21procentní daně vláda zavedla na začátku února a původně mělo platit dva měsíce. Následně vláda prodloužila zrušení DPH na respirátory kategorie FFP2 a vyšší na počátku března, a to až do 3. června. Respirátory třídy FFP2 případně vyšší nebo srovnatelné úrovně jsou v současnosti povinné v obchodech, veřejných budovách i ve vozech veřejné dopravy.