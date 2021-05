ŽIVĚ: Restaurace i bazény se otevřou už v pondělí. Ministerstvo zdravotnictví nemá právo uzavírat služby

PRAHA Ministři se v pátek zabývali aktuální epidemickou situací a změnou opatření ministerstva zdravotnictví k fungování restaurací. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci oznámil, že restaurace i bazény se otevřou už od tohoto pondělí.

Ministerstvo zdravotnictví podle nového ministra Adama Vojtěcha (za ANO) zmírňuje podmínky pro omezení služeb kvůli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS). Chce se mu ale bránit Ústavní stížností, řekl po jednání vlády. Nebudou tak dál uzavřené restaurace, bary, herny a kasina nebo vnitřní bazény, ale návštěvníci budou muset mít testy.

„Názor Nejvyššího správního soudu je velmi restriktivní, pokud jde o možnosti a pravomoci ministerstva zdravotnictví uzavírat plošně služby,“ uvedl ministr. Podle něj soud nedává prostor pro plošná opatření. Ministerstvo proti němu bude podávat ústavní stížnost.

Restaurace budou moci od pondělí podle Vojtěcha otevřít vnitřní prostory. Hostů bude moci být tolik, kolik je míst k sezení. Nutné budou nadále testy.



Otevřít se budou moci i umělá koupaliště, sauny či wellness. Platit budou kapacitní limity, nutné budou testy na covid-19. Od pondělí se budou moci s režimovými opatřeními otevřít hudební či společenské kluby a diskotéky, lidé budou muset mít testy provedené zdravotníkem.

Podle původního plánu se měly restaurace otevírat 14. června. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v neděli uvedl ve videu zveřejněném na sociálních sítích.



Podle právníků ale ministerstvo nemůže plošně zakázat veřejnosti vstup do vnitřních prostor stravovacích zařízení, jak tomu dosud činilo prostřednictvím vydaných mimořádných opatření. Omezení by muselo cílit na osoby podezřelé z nákazy covidem-19, ale podle rozsudku Nejvyššího správního soudu to nelze chápat tak, že podezřelou osobou může být každý.

Podle advokáta Radka Suchého, který spolupracuje s hnutím Otevřeme Česko-Chcípl PES, mohou restaurace otevřít své vnitřní prostory už nyní. Pokud by dostaly pokutu, mohou se proti ní bránit a mají takřka stoprocentní jistotu, že uspějí. Právník Filip Křepelka se domnívá, že taková omezení by měla být dána zákonem, a ministerstvo by proto mělo prosadit silnější pandemický zákon.



Počet nových případů covidu-19 v Česku byl ve čtvrtek opět nejnižší ve všední den od 1. září. Přibylo 505 nakažených, o čtvrtinu méně než před týdnem. Ve středu a čtvrtek bylo přes 100 tisíc očkovaných proti nemoci covid-19 za den. Oznámil to na Twitteru premiér Babiš.