Podle Blesku se pětapadesátiletý muž v sobotu nacházel na půdě Strakovy akademie, kde sídlí Úřad vlády. Akci Práce, péče a rodina ve Strakovce pořádalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Dorazila stovka pozvaných pracovníků sociálních služeb. Babiš a Juchelka jim symbolicky poděkovali za dobře konanou práci.
Redakce iDNES.cz shání vyjádření Babiše a Juchelky.
Babiš dopoledne v rozhovoru pro Blesk uvedl, že si na muže pamatuje, protože se kolem něj „motal dost dlouho“. „Na těchto akcích, které pořádáme na zahradě Úřadu vlády, je samozřejmě rám. Je tam ochranka Úřadu vlády, která návštěvníky kontroluje,“ popsal předseda vlády.
Doplnil, že podle něj podobných incidentů přibývá. „Jsou nějací divní lidé, kteří asi usilují o nějaký fyzický kontakt. Zadrželi různé lidi, kteří měli při sobě zbraně, nože. Samozřejmě je to jenom důsledek toho, co se děje na sítích a v médiích…. To ve společnosti vyvolává velice nepřátelské reakce. Nejen proti mně, ale i proti mé kolegyni Tünde Bartha (šéfka Úřadu vlády – pozn. red.),“ míní.
V autě měl několik zbraní
Kriminalisté od úterního rána pátrali po nebezpečném muži. Mířil do odborného učiliště v Čelákovicích s minimálně jednou zbraní – pistolí. Uvedli, že je držitelem zbrojního oprávnění, nemá však registrovanou žádnou zbraň. Pětapadesátiletý muž měl být podle policistů ve špatném psychickém stavu a mohl být velmi nebezpečný.
Ve středu policisté informovali, že muže obvinili z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli několik zbraní včetně plynové brokovnice a také tři nože. Obviněnému hrozí až tříleté vězení. Důvody jeho jednání vyšetřují, ve středu byl umístěn do zdravotnického zařízení.
Policie v úterý pátrání zaměřila také na městys Křinec na Nymbursku, kde hledaný podle informací iDNES.cz bydlí. Spatřen byl také v Brandýsu nad Labem. Vazbu údajně má i na Nový Bydžov, kde preventivně uzavřeli veřejné budovy. Policie měla v terénu nasazeny všechny dostupné hlídky, do akce vyslala i vrtulník.
Kriminalisté nebezpečného muže dopadli před 14. hodinou odpoledne v pražských Strašnicích. Pátralo po něm kolem šedesáti policejních hlídek. Policisté nyní zjišťují veškeré okolnosti případu.