Učiteli z Čelákovic pozastavili zbrojní pas. Hrozí mu až tři roky ve vězení

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  15:28aktualizováno  15:28
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Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v ruce u školy v Čelákovicích. (23. června 2026) | foto: Meixner JiříMAFRA

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...
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Učiteli z Čelákovic obviněnému z nebezpečného vyhrožování byl pozastaven zbrojní pas. V červnu po něm bylo vyhlášeno rozsáhlé pátrání a jeho případu se ujali kriminalisté. Nový vývoj potvrdila mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Zprávu přinesl server Novinky.cz.

„O zbrojní průkaz nepřišel, byl mu pozastaven,“ uvedla věci na pravou míru mluvčí. Zbraně, které u sebe pětapadesátiletý muž měl, nepodléhaly registraci.

„Nymburští kriminalisté podávali podnět k přijetí opatření k držiteli zbrojního průkazu na odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál do Prahy, kde mu okamžitě zbrojní oprávnění pozastavili,“ informovala Schneeweissová.

Podle mluvčí je muž v současné době stále v zdravotnickém zařízení. Je stíhán kvůli trestnému činu nebezpečného vyhrožování, za který mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Na konci června bylo po pětapadesátiletém učiteli vyhlášeno rozsáhlé pátrání poté, co policie přijala oznámení, že k učilišti v Čelákovicích míří nebezpečný muž se zbraní. Podle oznámení byl ve špatném psychickém stavu. Policisté muže nakonec zadrželi v pražských Strašnicích.

Při následných prohlídkách bytových a nebytových prostor našli v jednom z odstavených aut, které během incidentu používal, brokovnici, vzduchovku a tři nože.

Muž byl držitelem zbrojního oprávnění, ale k pořízení těchto zbraní zbrojní průkaz nepotřeboval. Zajištěné zbraně byly poté podrobeny balistické expertize.

23. června 2026

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