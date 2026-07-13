Podle nejnovějších informací se hasičům podařilo požár lokalizovat, je pod kontrolou a dál se nešíří. „Snížili proto stupeň poplachu ze třetího na druhý,“ napsali hasiči na síti X.
Ke zborcení haly došlo vlivem požáru, a tak celý zásah probíhá pouze zvenčí. „Nasazeno máme několik vodních proudů k ochraně okolí,“ uvedli hasiči.
Požár ve Stankovského ulici byl hlášen krátce po 5:30. K půl osmé ráno se zapojilo 25 jednotek, uvedli hasiči na síti X. Zasahovalo šest profesionálních a 15 dobrovolných požárníků.
Kolik je to celkem zasahujících, hasiči neodhadují. Zásah se zatím obešel bez zranění. Lze počítat s tím, že potrvá delší dobu.
„V současné době máme na místě 21 jednotek požární ochrany a zhruba 41 kusů techniky. Místo je rozdělené na úseky, aby bylo hašení efektivnější,“ řekla ráno iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
„Zasahujeme zvnějšku, protože ta budova se zřítila dovnitř. Pravděpodobně budeme žádat o těžkou techniku, protože budeme potřebovat halu rozebrat. Budeme na místo povolávat posilové jednotky s řezacím a hasicím zařízením Cobra, které nám pomohou rozřezat halu, abychom se do ní dostali,“ dodala mluvčí.
Hasiči už na místo poslali také pásové rypadlo ze Zbirohu, které pomůže s odstraněním konstrukce haly a umožní hasičům snazší přístup k ohniskům požáru.
Hasiči také nasadili několik vodních proudů k ochraně ostatních hal v okolí, aby se požár nerozšiřoval.
Kouř z požáru je vidět z dalekého okolí. Město na svém webu a na Facebooku také varovalo obyvatele. „Z důvodu požáru haly doporučujeme nevětrat a omezit pohyb na zakouřených prostranstvích,“ uvedlo.
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