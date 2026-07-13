V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek, hala se zbortila

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  8:28aktualizováno  9:22
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V Čelákovicích v okrese Praha – východ hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči kolem deváté hodiny snížili stupeň poplachu ze třetího na druhý. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusejí. Na místě bude pomáhat také těžká technika.
V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo na 25 jednotek hasičů. (13. července 2026)
Požár haly v Čelákovicích, kde byly uskladněné elektrokoloběžky. (13. července 2026)
V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo na 25 jednotek hasičů. (13. července 2026)
V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo na 25 jednotek hasičů. (13. července 2026)
27 fotografií

Podle nejnovějších informací se hasičům podařilo požár lokalizovat, je pod kontrolou a dál se nešíří. „Snížili proto stupeň poplachu ze třetího na druhý,“ napsali hasiči na síti X.

Ke zborcení haly došlo vlivem požáru, a tak celý zásah probíhá pouze zvenčí. „Nasazeno máme několik vodních proudů k ochraně okolí,“ uvedli hasiči.

Požár ve Stankovského ulici byl hlášen krátce po 5:30. K půl osmé ráno se zapojilo 25 jednotek, uvedli hasiči na síti X. Zasahovalo šest profesionálních a 15 dobrovolných požárníků.

Kolik je to celkem zasahujících, hasiči neodhadují. Zásah se zatím obešel bez zranění. Lze počítat s tím, že potrvá delší dobu.

„V současné době máme na místě 21 jednotek požární ochrany a zhruba 41 kusů techniky. Místo je rozdělené na úseky, aby bylo hašení efektivnější,“ řekla ráno iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

„Zasahujeme zvnějšku, protože ta budova se zřítila dovnitř. Pravděpodobně budeme žádat o těžkou techniku, protože budeme potřebovat halu rozebrat. Budeme na místo povolávat posilové jednotky s řezacím a hasicím zařízením Cobra, které nám pomohou rozřezat halu, abychom se do ní dostali,“ dodala mluvčí.

Hasiči už na místo poslali také pásové rypadlo ze Zbirohu, které pomůže s odstraněním konstrukce haly a umožní hasičům snazší přístup k ohniskům požáru.

Hasiči také nasadili několik vodních proudů k ochraně ostatních hal v okolí, aby se požár nerozšiřoval.

Kouř z požáru je vidět z dalekého okolí. Město na svém webu a na Facebooku také varovalo obyvatele. „Z důvodu požáru haly doporučujeme nevětrat a omezit pohyb na zakouřených prostranstvích,“ uvedlo.

aktualnezbrandyska.cz

Hasiči bojují s požárem haly v Čelákovicích, došlo ke zborcení střechy. Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Město doporučuje obyvatelům nevětrat. Podle nepotvrzených zpráv jde o sklad elektro zboží.

Video publikujeme se svolením autorů Lojza Hamala, Marie Dudova a Lukáš Dozorec.
#aktualnezbrandyska #celakovice #pozar #hasici

13. července 2026 v 6:42, příspěvek archivován: 13. července 2026 v 8:26
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