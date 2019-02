Čelí raketám v Afghánistánu, dohlíželi na Obamu. Armádní psi stojí i sto tisíc, tvrdí jejich ‚šéf'

GRABŠTEJN Neoblékají maskáčovou uniformu, nenosí zbraně, přesto jsou desítky let nedílnou součástí české armády. Tuzemští vojenští psi vyhledávají bomby nebo zneškodňují pachatele. Zkušenosti mají s misemi v Iráku i Afghánistánu.

Centrum vojenské kynologie Chotyně Armádní kynologické centrum sídlí v areálu hradu Grabštejn na Liberecku nedaleko polských hranic. Přesunul se sem v polovině minulého století z Mladé Boleslavi, kde byly kasárna v centru města. „Nyní je psinec umístěný v historických zahradách hradu, kolem jsou lesy, prostory pro samotné venčení a výcvik jsou ideální,“ říká na adresu grabštejnského sídla kynolog centra, nadpraporčík Michal Kratochvíl.



Výcvik českých armádních psů probíhá v Centru vojenské kynologie - Chotyně na Liberecku. Tamní kynologové trénují čtyřnohá zvířata ve dvou jednotkách. Zatímco jedna cvičí strážní a hlídkové psy, druhá má na starosti výcvik pro speciální pachové práce, mezi něž se řadí vyhledávání výbušnin, drog a zbraní. „Jiné kategorie psů - například záchranářské nebo na vyhledávání těl, resort obrany necvičí,“ tvrdí v rozhovoru pro Lidovky.cz velitel střediska, podplukovník Andrej Vítek.

Lidovky.cz: Kolik psů slouží pod ministerstvem obrany?

Přibližně dvě stovky. U Centra vojenské kynologie je v současné době asi sedm až osm desítek psů. Na začátku roku máme vždy stanovený počet psů, které bychom měli koupit. Ročně jich pro potřeby centra nabíráme kolem patnácti až dvaceti. Záleží třeba na tom, jaké máme úkoly nebo jak nám psi stárnou.

Náčelník Centra vojenské kynologie - Chotyně podplukovník Andrej Vítek.

Lidovky.cz: Podle čeho je vybíráte?

Proces výkupu spočívá v tom, že je vypsáno výběrové řízení, podle toho, pro jakou kategorii psa chceme. Výběrové řízení se skládá ze dvou částí – přezkoušení povahových vlastností a veterinární prohlídky. Pokud zvíře splní podmínky, umístíme je na 28 dní do karantény. Posléze je armáda zakoupí.

Pes musí být ve věku jednoho až tří let, musí mít základní návyky. Vlastní štěňata resort obrany nechová. U štěněte se totiž může stát, že i když se mu budete věnovat, nemusí být pak pro činnost resortu obrany použitelné, protože třeba nemá potřebné vlohy. Převážně nakupuje resort belgické a německé ovčáky a jejich křížence.

Lidovky.cz: Z jakého důvodu?

Tato plemena se lépe cvičí. Existují plemena, která by byla lepší, ale zase mají svou hlavu. Vlčáci jsou to takoví „psí dělníci“, patří mezi zodpovědnější.



Lidovky.cz: V jakých rozmezích se pohybují částky za odkup psů?

Záleží na tom, jak si je dodavatelé cení. Pokud si stanoví cenu vysokou, pes by měl být již velmi dobře vycvičený a mít lepší návyky. Ve výjimečných případech se cena může blížit ke sto tisícům korun.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvá výcvik, než je zvíře připraveno na službu?

Po karanténě nastupuje psovod s přiděleným psem v co nejkratší době do kurzu, který trvá tři měsíce. Následují zkoušky, jejichž součástí je například poslušnost, zadržení pachatele, nebo u „speciálů“ vyhledávání látek a jejich označení, které musí před komisí splnit. Pak se psovi zadá kategorie. Teoreticky po čtvrt roce je tak schopný v armádě fungovat. I nadále se s ním ale pracuje, aby se jeho návyky co nejvíce prohlubovaly.

Lidovky.cz: Co když zkoušky nesplní?

Stává se to zřídka, ale problémy nastat mohou. Už v průběhu kurzu zjišťujeme, proč se případně něco nedaří – jestli to je v psovi, psovodovi, nebo si oba například nesedli. To je také možné. Jsme schopni na vše reagovat. Když přesto zkoušky neudělá, pokračuje ve výcviku, aby kategorii později splnil. V horizontu jednoho, dvou let (dle kategorie) poté zkoušky obhajuje.

Lidovky.cz: Kde armáda služební psy využívá?

Během zahraničních operací, ať už to bylo Kosovo, Irák nebo nyní Afghánistán, kde jsou momentálně dva psi, nebo při řešení úkolů v rámci České republiky. Jde zejména o nenadálé události, mimořádné stavy. Psi cvičení na výbušniny byli rovněž využiti v roce 2009, kdy tehdejší americký prezident Barack Obama navštívil Česko. Tehdy prověřovali budovu Českého rozhlasu.

Kříženec belgického ovčáka Doky má už nového psovoda.

Lidovky.cz: Jak dlouho psi v armádě slouží?

Ukončit jejich vojenskou kariéru, neboli vyřadit je ze služební činnosti, lze v jejich osmém, devátém věku. Buď se vyřadí z povahových vlastností, protože neobhájí kategorii, nebo ze zdravotních důvodů. Samozřejmě máme ale i desetiletého psa. Starší, kteří v armádě slouží, jsou většinou psi na speciální práce. Hlídkoví psi jsou totiž ti, kteří koušou, tak musí být silní a v produktivním věku.

Lidovky.cz: Co se děje se psy, když jsou vyřazeni ze služby?

Pokud se vyřadí, může si ho odkoupit psovod. Nemá-li zájem, protože už třeba jiné psy doma má, nabídne ho armáda do civilu. V případě, že je pes vyřazený ze zdravotních důvodů a jeho stav je takový, že by pro nového majitele představoval přítěž, zůstává pes u nás v Pracovišti doplňování a péče o služební psy, kde se o psíky starají. V současné době tam máme asi čtrnáct psů, z toho jedenáct už vysloužilých. Jeden z nich je i válečný veterán Athos (v září 2012 byl těžce zraněn při raketovém útoku Tálibánu na spojeneckou základnu v afghánské provincii Lógar, silně krvácel na zádech, v boku měl díru o velikosti chlapské pěsti a v těle střepiny, od Američanů později dostal takzvanou deku hrdinů symbolizujícího amerického válečného hrdinu, pozn. red.).

Psí veterán Athos s oceněním od ministra obrany za hrdinství.

Lidovky.cz: Jak tito psi tráví den?

Jsou pod dozorem veterinárního lékaře a je jim poskytnuta veškerá potřebná péče ze strany pracovníků Pracoviště doplňování a péče o služební psy. Dostávají léky, venčí se, někteří mají výběhy. Už se s nimi necvičí, žádný dril, užívají si „psího důchodu“.