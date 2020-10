Celkem 40 kandidujících ve volbách nezveřejnilo ve lhůtě dárce v kampani, hrozí jim pokuta až 300 tisíc

PRAHA Sedmnáct stran a hnutí kandidujících do krajských voleb a 23 subjektů kandidujících do senátních voleb nezveřejnilo ve lhůtě tři dny před volbami dárce a podporovatele předvolební kampaně. Ve čtvrtek to sdělila Luisa Divišová, mluvčí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Úřad s nimi může zahájit správní řízení, ve kterém hrozí pokuta od 20 000 do 300 000 korun. Konkrétní strany úřad nejmenoval.

Volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu se uskuteční v pátek a sobotu. „Strany, hnutí, koalice i nezávislí kandidáti mají tři dny před otevřením volebních místností zveřejnit své dárce prostřednictvím internetových stránek zaregistrovaných u úřadu,“ uvedla Divišová.

V některých případech se tak ale nestalo. „Podle zjištění úřadu k danému termínu splnilo povinnost 28 kandidujících stran a 33 koalic, které kandidují v krajských volbách. Jedna strana zveřejnila údaje pouze částečně a zbylých 16 kandidujících subjektů požadované údaje nezveřejnilo vůbec,“ uvedl člen vedení úřadu Jiří Navrátil, který má na starosti krajské volby. Podle něj čtyři strany dosud nenahlásily internetové stránky s informacemi o financování kampaně ani transparentní účet. VIDEO: ‚Karanténní‘ volby od volantu. Zakuklené komise na drive-in stanovištích se většinou nudily Část subjektů nesplnila povinnost ani u senátních voleb. „K termínu splnilo povinnost 44 subjektů z celkového počtu 77. Zbylých 23 požadované údaje nezveřejnilo. Jedná se o 13 politických hnutí a stran, dvě koalice a osm nezávislých kandidátů,“ vyjmenoval člen vedení úřadu Tomáš Hudeček, který má na starosti senátní volby. Sedm stran a tři nezávislí kandidáti dosud úřadu ani nenahlásili adresu internetových stránek s informacemi o financování kampaně, ani číslo transparentního účtu. Kandidující subjekty měly podle Divišové zveřejnit nejen dárce, kteří věnovali na kampaň finanční příspěvek, ale také další podporovatele a příznivce, kteří poskytli pro kampaň své služby a zboží zdarma nebo za cenu nižší než obvyklou. „Je otázkou pro voliče, nakolik je nezveřejnění přehledu dárců před volbami výsledkem administrativního opomenutí, chabého právního povědomí nebo rezignace na základní principy transparentního financování politického života,“ řekl Hudeček.