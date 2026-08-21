„Evidujeme desítky telefonických i písemných dotazů fyzických osob, kterým volá neznámá osoba z automatu a vystupuje jménem celní správy,“ sdělila na svém webu k podvodům celní správa. Podvody se týkají také oslovování formou SMS zpráv.
Podvodníci, vydávající se za celníky, například ve čtvrtek rozeslali SMS zprávu, že dotyčný adresát se dopustil dopravního přestupku, a pokud nebude situaci ihned řešit, hrozí mu strhnutí až čtyř trestných bodů. Trestné body se za dopravní přestupky ale přičítají, nikoliv odčítají. Součástí zprávy byl odkaz na falešné webové stránky, na nichž měl adresát přestupek uhradit.
Tyto podvodné zprávy a telefonáty se podle celníků objevují už od začátku srpna. Strategie je většinou stejná. V dalším případě se podvodníci představovali jako celníci, kteří náhodně volali na telefonní čísla s cílem získat peníze za „velké pokuty“.
Celní správa následně informovala, že podvodníci i v tomto případě vyhrožovali, že dotyční přijdou o body z bodového systému řidiče, pokud nezaplatí dlužnou částku prostřednictvím telefonu či na podvodném odkazu konta-ridice-gov-cz.eu.
„V některých případech se příjemce hovoru dozví i údajné číslo bankovního účtu celního úřadu, na který podvodníci vyžadují zaslat platbu dlužné částky v časově omezeném úseku,“ podotkla celní správa.
„Uhraďte daň z cenné zásilky“
V pátek celníci rovněž varovali před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. Podvodníci v nich zneužívají jméno české Celní správy i jméno ředitele Celního úřadu pro Středočeský kraj Luboše Kratochvíla. Celní správa podvodný e-mail zveřejnila na sociální síti X.
E-mail vyzývá adresáta, aby kontaktoval údajného pracovníka celní správy kvůli zaplacení daně z přidané hodnoty z „vysoce hodnotné zásilky“, která přišla do Česka. Platba 21 procent ze 150 eur, což je v přepočtu zhruba 3620 korun, musí být podle výzvy provedena okamžitě.
Celní správa uvedla, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje a nevyzývá k platbám prostřednictvím obdobných e-mailů či příloh. Upozornila také, že ani nezastupuje příjemce zásilek v celním řízení, které zpravidla vyřizuje dopravce nebo celní zástupce.
„Pokud obdržíte podezřelou zprávu, neklikejte na odkazy, neotevírejte přílohy a neposílejte žádné peníze. Máte-li pochybnosti o pravosti e-mailu, ověřte si informaci přímo u Celní správy ČR,“ vyzvali celníci.
Před podvodnými e-maily, které požadovaly doplatek na dani z přidané hodnoty, celní správa varovala už před lety. Podvodníci se podobným způsobem obvykle snaží dostat k platebním údajům u bankovních karet nebo k přihlašovacím údajům v internetovém bankovnictví. V minulosti takto zneužili například jméno České pošty nebo České národní banky.
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29. července 2026