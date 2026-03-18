Kauza Muscle se týká českých pachatelů, kteří byli v kontaktu s další skupinou. Případ zasahuje do Polska či Pobaltí. „Na našem území čítala skupina 10 osob, vykonali jsme množství domovních prohlídek, během nichž jsme zajistili 60 tisíc balení látek,“ řekl Ondřej Kalivoda z Generálního ředitelství cel s tím, že kauzu vyšetřoval tým složený i z jejich kolegů z Polska.
Spolupráce vyvrcholila v loňském dubnu, kdy vyšetřovatelé zadrželi na území Polska další lidi. Během domovních podmínek v sousedním státě našli několik nelegálních skladů, zajistili kryptoměny, ale také munici a zbraně. Jedním z členů gangu byl voják v aktivní službě.
V druhém prezentovaném případu Rock, během nějž celníci zabránili vývozu historicky největšího množství ketaminu, žádný Čech nefiguruje. „Zabývali jsme se velkou skupinou, syndikátem, kdy pachatelé pocházeli ze Slovenska, byť činnost páchali na českém území,“ uvedl Kalivoda.
„Velmi pravděpodobně organizovali zásilkový převoz návykových látek z různých evropských zemí, a to včetně Česka, převážně do Austrálie a Kanady,“ dodal šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. V cílové destinaci, tedy Kanadě, by 115 kilo zadrženého ketaminu mělo hodnotu zhruba 250 milionů korun, odhadl Kalivoda.