Celníci odhalili mezinárodní drogový gang. Zabránili vývozu rekordního množství ketaminu

  12:30aktualizováno  12:43
Generální ředitelství cel a Národní protidrogová centrála na středeční tiskové konferenci odhalily detaily dvou případů – Rock a Muscle. První z nich se týká obchodu s anabolickými látkami, při druhém se podařilo zabránit vývozu historicky největšího množství ketaminu.

Kauza Muscle se týká českých pachatelů, kteří byli v kontaktu s další skupinou. Případ zasahuje do Polska či Pobaltí. „Na našem území čítala skupina 10 osob, vykonali jsme množství domovních prohlídek, během nichž jsme zajistili 60 tisíc balení látek,“ řekl Ondřej Kalivoda z Generálního ředitelství cel s tím, že kauzu vyšetřoval tým složený i z jejich kolegů z Polska.

Spolupráce vyvrcholila v loňském dubnu, kdy vyšetřovatelé zadrželi na území Polska další lidi. Během domovních podmínek v sousedním státě našli několik nelegálních skladů, zajistili kryptoměny, ale také munici a zbraně. Jedním z členů gangu byl voják v aktivní službě.

V druhém prezentovaném případu Rock, během nějž celníci zabránili vývozu historicky největšího množství ketaminu, žádný Čech nefiguruje. „Zabývali jsme se velkou skupinou, syndikátem, kdy pachatelé pocházeli ze Slovenska, byť činnost páchali na českém území,“ uvedl Kalivoda.

„Velmi pravděpodobně organizovali zásilkový převoz návykových látek z různých evropských zemí, a to včetně Česka, převážně do Austrálie a Kanady,“ dodal šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. V cílové destinaci, tedy Kanadě, by 115 kilo zadrženého ketaminu mělo hodnotu zhruba 250 milionů korun, odhadl Kalivoda.

Glosa

Jak předvídat budoucnost ve Vesmíru, když v něm neexistuje „teď“?

Snímek roku 2012 v rámci ocenění Česká astrofotografie měsíce ukazuje galaxii...

(ilustrační foto)

Tři ministerstva spojí síly v boji s nelegální prací. Chtějí zastavit zneužívání systému

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministryně financí...

Názor

S rokycanským Ku-klux-klanem je potřeba zatočit. Ale hlavně, že Wehrmacht či SNB nevadí

Ku-Klux-Klan.

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Izrael útočil v centru Bejrútu bez výzvy k evakuaci, úřady hlásí 12 mrtvých

Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026)

Světový pohár v biatlonu Oslo 2026: Program, česká nominace a kde sledovat

Tereza Voborníková vyráží do vytrvalostního závodu ve finském Kontiolahti.

V zemích Zálivu útočíme kvůli přesunům amerických vojáků, hájí se Írán

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Teleskop

V. I. Lenin konečně zemřel i v Českých Budějovicích. Zabili ho wikipedisté

Park Dukelská zabírá plochu mezi ulicí Dukelská a řekou Malší.

Exšéf České pošty Štěpán opustil záhy i Slovenskou poštu, píše se o alkoholu

Pověřený ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Když uviděl termín, zhrozil se. Přijímačky na střední školy začaly první částí

Jednotná přijímací zkouška má dvě části - matematiku a češtinu. Školy si mohou...

Čas a peníze pro Moskvu. Rusko těží miliardy z Trumpovy války proti Íránu

Premium
Ruský prezident Vladimir Putin předsedá zasedání o situaci na globálním...

