Celníci odhalili obří mezinárodní síť výrobců anabolik, zadrželi 19 lidí

„Nejde ani tak o jednu mezinárodní skupinu, ale o skupiny v jednotlivých státech, které mezi sebou spolupracovaly, měly společné sklady, účty, značky. Organizace byla na hodně vysoké úrovni,“ uvedl krajský státní zástupce Robert Hanuš.

Skupiny řízené převážně z Česka podle celníků vyráběly anabolika v Česku a Polsku nejméně deset let. S vyšetřováním začali před dvěma roky, kdy na pražském letišti zadrželi balíček s anaboliky odeslaný z Brna do Spojených států.

Své produkty tak prostřednictvím různých diskusních webů a internetových stránek zaměřených především na kulturistiku nabízely a prodávaly prakticky po celém světě.

Nejčastěji anabolika putovala do Francie, ale i do celé západní Evropy. „Odběrateli těchto produktů byli hlavně kulturisté a osoby, které trénují amatéry i profesionály v posilovnách,“ doplnil Hanušův polský protějšek z tamní krajské prokuratury Grzegorz Fugas.

Ostatně i samotní pachatelé pocházeli z prostředí kolem fitness center, někteří byli přímo jejich provozovateli. Všichni mají dosud čistý trestní rejstřík. Jedna výrobna byla v Polsku, další dvě na Moravě, jedna z nich přímo v jednom z bytů v Brně. Výrobci měli dokonce vlastní značky.

Výnosy podezřelí následně legalizovali prostřednictvím tzv. bílých koní, účtů na kryptoměnových burzách a různých bankovních účtů. Bílé koně, kteří dnes v případu vystupují jako svědci, si pachatelé často lehce „koupili“ za pět tisíc korun. Jeden z nich měl takto na sebe napsáno i dvanáct bankovních účtů.„Jsou to především osoby z chudších poměrů z okolí Brna,“ doplnil Hanuš.

Podezřelé celníci zadrželi koncem května, a to současně ve všech dotčených státech. V Česku při domovních prohlídkách to bylo devět lidí, z nich čtyři skončili ve vazbě, na Slovensku a v Polsku po pěti lidech, z nichž celkem tři jsou ve vazbě. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení.

Není vyloučené, že se počet stíhaných ještě rozšíří. Jak sdělil státní zástupce, trestné se sazbou do jednoho roku je i samotné držení takových anabolik. Teoreticky by se tak mohli zaměřit na každého, kdo si od skupiny přípravek koupil. „Jen ve Francii je ale na skupinu navázáno 1500 účtů,“ ilustroval rozsah případu. Zaměřit se proto chtějí především na velkoodběratele.

U podezřelých už zadrželi majetek v řádu desítek milionů korun. Jsou to nejrůznější vozidla, luxusní hodinky, investiční mince a diamanty nebo nemovitosti včetně vily v brněnském Králově Poli. Hodnotu majetku zajištěného na Slovensku celníci ještě nevyčíslili.

Podle Hanuše zátahem vznikla velká díra na černém trhu s anaboliky, nicméně vzhledem k poptávce po těchto produktech odhaduje, že do roka může být znovu zaplněna jinými výrobci a distributory.