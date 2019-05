Celodenní déšť zvedá hladiny řek. Labe dosáhlo prvního povodňového stupně, na východě hrozí i druhý

ČR Hladina Labe ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších po silných deštích vystoupala v úterý ráno nad hranici prvního povodňového stupně. Déšť by v úterý mohl zvednout hladiny řek i v Orlických horách, Jesenících a na Českomoravské vrchovině. Čeká se i druhý povodňový stupeň, tedy pohotovost. V noci na středu by měly srážky zeslábnout nebo ustat.

V Královéhradeckém kraji pro úterý platí výstraha meteorologů před vydatnými dešti. Hladina Labe ve Špindlerově Mlýně v úterý nad ránem dosáhla až 178 centimetrů, přičemž ještě v pondělí odpoledne se pohybovala na úrovni 112 centimetrů. Na prvním stupni se držela mezi 03:00 až 06:00, vyplývá z dat hradeckého ústředí Povodí Labe. V úterý po 09:00 hladina klesla na 161 centimetrů. Hranice prvního povodňového stupně je 165 centimetrů. Průtok v Labi od půlnoci stoupl za čtyři hodiny z pěti až ke 25 metrům krychlovým za vteřinu. Při stoleté povodni v roce 2006 průtok činil 168 metrů krychlových za vteřinu.



Nejvydatnější srážky zaznamenala Špindlerova bouda na hřebenech Krkonoš, kde za posledních 24 hodin napršelo 81 litrů vody na metr čtvereční. Stanice na Medvědíně zaznamenala 74 litrů a Labská bouda 64 litrů vody na metr čtvereční za posledních 24 hodin. V nižších polohách hradeckého kraje zatím napršelo od deseti do 20 litrů vody na metr čtvereční za 24 hodin.

Přívaly vody také zvedly téměř o tři metry hladinu ve špindlerovské přehradě Labská. Odtok z přehrady je totiž kvůli rekonstrukci spodních výpustí nyní možný nejvýše v množství deseti metrů krychlových za vteřinu. Před rekonstrukcí byla přehrada schopná vypouštět spodními výpustmi při dosažení hladiny zásobního prostoru asi 76 metrů krychlových vody za vteřinu.

Řeky na východu země

Déšť by v úterý mohl zvednout hladiny řek v Orlických horách, Jesenících a na Českomoravské vrchovině. V těchto oblastech naprší od deseti do 50 litrů vody na metr čtvereční, což zvedne hladiny řek. Čeká se první a na některých tocích i druhý povodňový stupeň ze tří, tedy bdělost až pohotovost. Vyplývá to z úterních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V Česku prší od pondělní noci. Do úterního rána napršelo na většině území republiky od dvou do 15 litrů vody na metr čtvereční. Na severu a severozápadě Česka spadlo do 25 litrů a v Jizerských horách až 70 litrů vody na metr čtvereční. V úterý bude pršet na většině území republiky. V jihovýchodní polovině Čech může být déšť místy vydatný s úhrny mezi 20 až 50 litry vody na metr čtvereční, varovali meteorologové. Na Moravě a ve Slezsku se bude déšť střídat s bouřkami a lokálně naprší kolem 30 litrů, výjimečně ještě o 20 litrů více. „Během večera bude bouřková činnost ustávat a déšť slábnout,“ uvádí ČHMÚ.

Hladiny většiny toků byly až do noci setrvalé, stoupat začaly v ranních hodinách na horním toku Jizery, na Lužické Nise a Smědé. Mírně stouply také hladiny pravostranných přítoků středního Labe a některých menších toků v povodí Vltavy a Berounky. Řeky ale do úterních 09:00 nikde nedosáhly stupňů povodňové aktivity.

Povodňové stupně

První ze tří povodňových stupňů nastává při nebezpečí povodně, od vyhlášení je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Druhý stupeň se vyhlašuje, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, voda se ale nerozlívá do okolí a nepáchá škody mimo koryto řeky. Při třetím stupni, tedy ohrožení, už voda může ohrožovat životy lidí a majetek.

Silné deště zvedly hladiny řek v Krkonoších a v Orlických horách i na začátku minulého týdne. Prvního povodňového stupně dosáhla pouze hladina Labe ve Špindlerově Mlýně. Žádné škody vzedmuté hladiny nenadělaly.