„Pokud potřebujete vědět, kolik doma máme knih, jaké mám vzdělání a kde pracuji, zeptejte se mě,“ dodala matka dítěte, které celoplošné testování již absolvovalo.
Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z českého jazyka a matematiky je pro školy povinné. Testování je anonymní. Provádí se digitálně prostřednictvím aplikace České školní inspekce, letos od 11. května do 5. června. Konkrétní termín si vybírají samy školy.
Po dokončení vědomostního dotazníku z českého jazyka a matematiky žáci museli odpovědět na sadu intimních otázek. A to zcela bez souhlasu a vědomí rodičů. „Hlavně že chcete svolení na každou fotku a pak se nacpete do soukromí rodin, aniž by kdokoliv z vás věděl, čím si kdo z dotčené rodiny prochází,“ vzkázal jeden z rodičů ministru školství Robertu Plagovi (ANO) na sociální síti X.
Obeznámeny s tím, že testování obsahuje otázky na socioekonomický status a duševní zdraví, nebyly podle učitelů ani samotné školy: „Testování nelze odmítnout a testové otázky škola nezná,“ tvrdí jeden z učitelů v diskuzi na sociálních sítích.
Žáci museli například zaškrtnout, zda doma mají svůj vlastní pokoj, psací stůl, počítač či kolo. „Pro každé z pěti tvrzení vyber odpověď, která se nejvíc blíží k tomu, jak si se cítil/a v posledních dvou týdnech,“ požadoval také test.
„Bylo by mi líp, kdybych nežila,“ stojí v testu
Plošné testování se také snažilo zmonitorovat, zda děti netrápí deprese, poruchy příjmu potravy, potíže se soustředěním či sebevražedné sklony. „Myšlenky, že by mi bylo lépe, kdybych nežil/a nebo si ublížila,“ mohli zaškrtnout žáci pátých a devátých tříd.
„Tohle je hranice, přes kterou snad nešel ani komunistický stát. Jestliže se dítě svěří člověku, že má myšlenky na smrt nebo sebepoškození, musí následovat odborně a lidsky odpovědný postup. Musí být jasné, kdo informaci přijímá, kdo na ni reaguje, jak se dítěti pomůže, co se děje dál, kdo nese odpovědnost. Tady se dítě nesvěřuje člověku. Svěřuje se obrazovce. A neví, co bude dál,“ reagovala na otázky ohledně sebevraždy předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.
Žáci přitom nemohou bez odpovědi na tyto dotazy test regulérně dokončit a nemají v něm ani možnost typu „nechci odpovídat“. Kritika tak mimo jiné směřuje i k tomu, zda tato část dotazníku odpovídá pravidlům o ochraně osobních údajů (GDPR).
„Ukázky otázek z testování České školní inspekce podle mě překračují hranici role školní inspekce. Jejím úkolem má být kvalita výuky a podpora škol, ne plošné zjišťování citlivých informací o dětech a jejich rodinách,“ podotkl na síti X učitel Petr.
Ohradil se i Plaga, je připravený to zastavit
Proti plošnému testování žáků se ohradil i Plaga. Ministr je připravený testování přerušit či úplně zastavit, na sociální síti X v té souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy.
Na pondělí odpoledne si proto předvolal šéfa České školní inspekce Tomáše Zatloukala. „Budu po něm chtít podrobné vysvětlení situace a jsem připraven celé testování přerušit či úplně zastavit,“ napsal.
Česká školní inspekce pro redakci iDNES.cz uvedla, že se k věci vyjádří až po schůzce s Plagou.