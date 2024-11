Těhotnou ženu s manželem zachránil před agresivním opilcem. Dostal Velíškovu cenu

Cena Michala Velíška Cílem morálního ocenění je boj proti lidské lhostejnosti a vyzdvižení počínání těch, kteří se v kritické situaci zachovali příkladně. Anketa nese jméno střihače televize Nova. V roce 2005 ho v parku v centru Prahy zastřelil recidivista poté, co se Velíšek zastal obtěžované studentky. Ocenění získávají lidé, kteří pomohli zachránit život druhého člověka, ačkoliv nejsou profesí záchranáři, hasiči, vojáci či lékaři. Hrdiny ze svého okolí může veřejnost nominovat celoročně. Nominační výbor pak z obdržených návrhů vybírá finalisty, o nichž následně lidé hlasují na internetu. Ve výboru zasedá vedle zástupců policie, hasičů či záchranářů i Velíškova manželka a žena, které svým zásahem zachránil život. Za 19 let trvání projektu přihlásila veřejnost do ankety přes tisíc různých činů zachránců. Třetina se týkala poskytnutí první pomoci. Nejmladšímu nominovanému bylo 3,5 roku, nejstaršímu 88 let. Čtyři finalisté ceny dostali od prezidenta státní vyznamenání za hrdinství, z toho dva in memoriam. Další finalisté získali ocenění i v anketě Zlatý záchranářský kříž.