Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Cena Nadace Havlových Vize 97 končí, posledním laureátem je sám exprezident

Autor: ,
  18:31aktualizováno  18:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Udílení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 in memoriam Václavu...

Udílení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 in memoriam Václavu Havlovi při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin (5. října 2026) | foto: ČTK

Udílení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 in memoriam Václavu...
Udílení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 in memoriam Václavu...
Udílení Ceny Vize 97 in memoriam Václavu Havlovi při příležitosti jeho...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s Dagmar Havlovou odhalili v Senátu...
18 fotografií
Letošní ročník Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 bude poslední, oznámila na pondělním ceremoniálu Dagmar Havlová. Rozhodnutí odůvodnila mimo jiné tím, že nadace letos převzala organizaci Ceny Václava Havla za lidská práva místo nyní již přejmenované Knihovny Václava Havla. Posledním laureátem ceny nadace se in memoriam u příležitosti svých nedožitých 90. narozenin stal sám Havel.

Nadace je od letoška spolu s Nadací Charty 77 spoluorganizátorem Ceny Václava Havla za lidská práva. Ta byla založena v roce 2013 a vyzdvihuje mimořádný počin v ochraně lidských práv v Evropě i mimo ni. Jména laureátů oznamuje tradičně Rada Evropy.

Na spolupořádání této ceny se v minulosti podílela i Knihovna Václava Havla. Havlová ale v červnu coby její spoluzakladatelka odvolala souhlas k užívání Havlova jména knihovnou, která se kvůli tomu přestala podílet i na organizaci ceny. V září se přejmenovala na 1. prezidentskou knihovnu.

Havel by v pondělí oslavil 90. narozeniny. „Když na něj teď vzpomínám, vybavuji si především manžela, kterého jsem znala já. Jeho humor, jeho zvídavost, jeho schopnost pozorovat svět kolem sebe. Často přemýšlím, co by říkal na svět, ve kterém žijeme dnes,“ uvedla na ceremoniálu Havlová.

Ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek dnes ve svém laudatiu vyzdvihl mimo jiné Havlovu preciznost, schopnost vyjádřit slovy velmi silně důležité myšlenky, ale i to, že nejprve naslouchal, pak se ptal a potom teprve přijímal rozhodnutí. Právě to podle něj chybí v dnešní společnosti.

Fakt, že oceněným své nadace je sám Havel, by podle Pánka první český prezident vnímal jako krásnou nadsázku a úžasnou zápletku do dramatu. „Takže tato svým způsobem zvláštní konstrukce, která zároveň signalizuje, že ta cena Vize je poslední, a tím pádem se trochu uzavírá celý ten cyklus, tak podle mě dává smysl,“ řekl.

Spisovatel, dramatik, obhájce lidských práv i politik Havel se narodil 5. října 1936. Do povědomí veřejnosti vstoupil v 60. letech minulého století díky působení v divadle, během normalizace patřil k nejvýraznějším představitelům disentu a po listopadu 1989 se stal nejprve československým a později českým prezidentem. Zemřel před 15 lety, 18. prosince 2011.

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 se udělovala od roku 1999. Loni ji získala česká architektka Eva Jiřičná. Mezi laureáty z předchozích let jsou například irský profesor matematiky a filozofie vědy John C. Lennox, italský spisovatel Umberto Eco nebo americký profesor historie Timothy Snyder.

Ocenění bylo určeno myslitelům, kteří svým dílem překračují tradiční rámec vědeckého poznání, přispívají k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývají základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Smyslem udílení ceny bylo také umožnit české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznámit ji s jejich dílem.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Ceny luxusních nemovitostí v Londýně klesly téměř o polovinu. Nahrávají Američanům

Náměstí Eaton Square ve čtvrti Belgravia v centru Londýna. Ceny luxusních...

Cena Nadace Havlových Vize 97 končí, posledním laureátem je sám exprezident

Udílení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 in memoriam Václavu...

Názor

I Green Deal má svou babylonskou věž. Inspirujeme se nejvyšším větrníkem světa?

V braniborském Schipkau stojí nově nejvyšší větrná elektrárna na světě.

Úhel pohledu

Horký podzim kancléře Merze. V Evropě se prý začíná diskutovat o jeho možném konci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz...

Lehečku čeká boj o tokijský titul, Bouzková v Pekingu končí. Medveděv zranil diváka

Jiří Lehečka se raduje z postupu do tokijského finále.

Vláda schválila novou kulturní politiku. Ministr Klempíř má Babišovu podporu

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř

Zadarmo za cennými sbírkami. Uttendorfského kolekce nabízí artefakty z Indonésie i Egypta

Mumifikovaná kočka ze sbírek Oldřicha Uttendorfského.

Rusové popřeli mor na Sibiři, ale zavřeli nemocnice v Irkutsku

Nemocnice Šelechov v Irkutské oblasti na Sibiři. (5. října 2026)

Spor o inkluzi. SPD a Motoristé sobě mají problém s návrhem ministra Plagy

Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku...

Marvanová u soudu k Dozimetru. Hlubuček na mě křičel, že budu poslouchat, popsala

V pondělí se k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrátila kauza Dozimetr. Jako...

Komentář

Zrušení soutěže na obrněnce není úplná vlastizrada. Co stačilo dříve, je dnes malé

ilustrační snímek

Další potíž pro reprezentaci. Zranil se i Červ, proti Anglii nenastoupí

Lukáš Červ argumentuje s rozhodčím Melerem.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.