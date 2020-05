Cena testů na covid-19 zůstane na 1674 korunách. Jednat lze o navýšení ceny samotného odběru, uvedl Vojtěch

PRAHA Cena laboratorních testů na covid-19 zůstane podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na 1674 korunách, které platí zdravotní pojišťovny. Jednat je podle něj možné o navýšení ceny samotného odběru, který v současné době stojí maximálně 82 korun. Nepůjde ale o navýšení o stokoruny ani o tisíce korun, řekl novinářům.

Resort maximální cenu stanovil 15. května. Krajské nemocnice, které testy provádějí, i asociace soukromých laboratoří to kritizovaly, cena podle nich nepokryje jejich náklady a testovacích míst ubude.



„Osmdesát dva korun má zahrnovat veškeré náklady spojené s odběrem. O úpravě se můžeme bavit, v pátek o tom budeme se zástupci laboratoří jednat,“ řekl ministr. Podle něj bude možné si účtovat náklady za odběr, ale budou muset být zdůvodnitelné a obhajitelné. „Kontroluje to i specializovaný finanční úřad,“ dodal ministr.



Ministr nevidí důvod, proč by měl stát samoplátcům na testy přispívat. Zástupci některých krajů v posledních dnech uvedli, že budou po státu pro své nemocnice žádat dorovnání rozdílu mezi stanovenou cenou a svými náklady. Například Liberecký kraj je vyčíslil na 2800 korun. Nemocnice v Jihočeském kraji kvůli nevýhodnosti testování ukončily.

Náklady zejména částka na odběr nepokryje ani podle Asociace laboratoří QualityLab, která zastupuje asi 55 procent soukromých laboratoří. „Kalkulace ceny by měla zahrnovat mimo jiné náklady na provoz odběrového místa včetně odběrové sady pro výtěr, kompletní výbavu ochrannými pomůckami pro personál, náklady na nájem nebo zřízení speciálního odběrového pracoviště, náklady na transport vzorku do laboratoře včetně transportního média,“ uvedl předseda asociace Kamil Doležel.

Placené testy potřebují zejména takzvaní pendleři, kteří jezdí za prací do zahraničí. Musí je postupovat jednou měsíčně. Za test PCR z výtěru z nosohltanu lidé předtím platili většinou od 1700 do 3500 korun. Uvažovalo se také o tom, že by byly nutné při návratu ze zahraniční dovolené, až bude dovoleno překračovat hranice. Některé země žádají negativní test i při vjezdu.

Současná testovací kapacita je podle informací ministerstva zdravotnictví ze začátku května asi 13 000 testů denně. Celkem jich bylo od 1. března včetně opakovaných u jednoho nakaženého provedeno přes 340 000. Maximum za jeden den bylo 9440. V dubnu a květnu se pohybují běžně mezi 3500 a 8800 denně, zejména v květnu se však méně testuje o víkendech a svátcích.