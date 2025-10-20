Centrum Prahy opět postihl výpadek elektřiny

  13:24aktualizováno  13:42
Centrum Prahy zasáhl dnes po 13. hodině krátkodobý výpadek elektřiny. Podle mluvčího Pražské energetiky Karla Hanzelky ho způsobila porucha na rozvodně, stejně jako před deseti dny. Bez proudu zůstala především část Nového Města a Vinohrad.

Porucha vznikla na jedné z rozvoden ve městě. Podle mluvčího Pražské energetiky Karla Hanzelky energetici situaci řeší přesměrováním na jiné napájení sítě.

„Poruchu zaznamenala rozvodna Střed, kde došlo k automatickému odpojení. Výpadek trval přibližně dvacet minut, technici jsou nyní na místě a zjišťují důvody výpadku,“ sdělil redakci iDNES.cz Hanzelka.

K podobnému výpadku došlo na stejné rozvodně už před deseti dny, tehdy trval zhruba patnáct minut. Porucha zasáhla část Prahy, především Nové Město, Vinohrady a Nusle.

Vznikla na rozvodně Střed a energetici ji vyřešili přesměrováním napájení sítě. Předchozí výpadek nezpůsobil vážnější komplikace. Hasiči evidovali tři případy, kdy lidé kolem poledne uvízli ve výtahu.

Masivní výpadek elektřiny Česko zaznamenalo 4. července. Elektřina tehdy v některých částech země nefungovala až několik hodin, výpadek postihl asi milion odběratelů. V tuzemsku je 6,3 milionu odběrných míst.

10. října 2025
