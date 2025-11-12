Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje nabraly až půlhodinové zpoždění

„Vzhledem ke zvýšené individuální automobilové dopravě jsou ulice v okolí Politických vězňů neprůjezdné. Cestujícím proto doporučujeme využít metro,“ sdělil redakci iDNES.cz vedoucí odboru komunikace pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík.
„Tramvaje zde nabírají až 30 minut zpoždění. Dotčeny jsou i další úseky v širším centru včetně autobusových linek. Doporučujeme využít linky metra,“ uvedla Pražská integrovaná doprava (PID) na Facebooku před 17. hodinou.
Situace, která podle webu PID vznikla okolo 15:15, se dotýká tramvajových linek 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 22, 23, 24 a 26. Omezila také autobusové spoje čísel 133, 135, 175, 176 a 207.
Podle informací PID byla v 17:30 situace poněkud lepší: „Postupně dochází k uvolnění kolejí pro provoz tramvají, i nadále ale počítejte se zpožděním a nepravidelnostmi na linkách přes Václavské náměstí.“
Podle vyhledávačů dopravních spojení zpoždění často stále přesahují deset minut i čtvrt hodiny.