Zesnulý šéf rozvědky dostal cenu Bezpečnostní rady státu. Jeho rodina ji kvůli Babišovi odmítla převzít

PRAHA Cenu Bezpečnostní rady státu (BRS) za letošní rok ve středu obdržel nedávno zesnulý bývalý šéf Vojenského zpravodajství a civilní rozvědky Radovan Procházka. Od premiéra a šéfa BRS Andreje Babiše (ANO) ve středu v pražském Lichtenštejnském paláci ocenění převzal nynější ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Procházkova rodina cenu podle Deníku N převzít odmítla. Za důvod označila Babiše, který podle ní postrádá morální kredit. Cenu, udělovanou za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky, dostaly i redakce časopisu Obrana a strategie a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.



Generálova rodina udělení ceny z rukou premiéra Babiše odmítla dopisem odeslaným 13. července Berounovi. „Je určitým nedorozuměním, že toto stanovisko bylo interpretováno pouze jako omluva z účasti na ceremoniálu, nikoliv jako odmítnutí ceny jako takové, kterým reálně je,“ řekl Deníku N generálův syn Ondřej.



Za důvod rodina označila osobu premiéra. „Po našem soudu postrádá morální kredit potřebný k tomu, aby z jeho rukou (nebo z rukou některého z jeho ministrů) mohl tatínek cenu přebírat. Bylo by jistě paradoxní, kdyby tatínek, který svůj život zasvětil boji proti totalitním režimům, měl obdržet bezpečnostní cenu z rukou člověka, na němž ulpívá nevyřešené podezření ze spolupráce s komunistickou tajnou státní policií,“ stojí v dopise. Za závažnější pak dopis označuje to, že „osobnost pana premiéra neskýtá žádné záruky, že tatínkův čistý štít nebude využit k premiérovu osobnímu politickému marketingu“, napsal Deník N.

Generál Radovan Procházka.



Procházka zemřel letos 25. června ve věku 93 let. Jako operační důstojník u hodonínské posádky počátkem 50. let spolupracoval s vojenskou skupinou, která předávala informace na Západ. V roce 1951 byl zatčen, brutálně vyšetřován a odsouzen k 15 letům vězení. Prošel jáchymovskými a příbramskými vězeňskými tábory. Za účast ve vzpouře proti špatné stravě vězňů byl odsouzen na dalších 12 let vězení. Na svobodu se dostal v roce 1964.

Byl prvním ředitelem Vojenského zpravodajství po vzniku samostatné ČR, působil i ve vedení Bezpečnostní informační služby a stál v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace. Za zpravodajskou činnost dostal vyznamenání od prezidenta USA, prezident Václav Havel mu v roce 1997 za odpor proti totalitnímu režimu udělil Řád bílého lva.

Cenu dostal i časopis Obrana a strategie, který vydává Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií na Univerzitě obrany. Jeho první číslo vyšlo v roce 2001, aktuálně vychází dvakrát ročně. Právnická fakulta Univerzity Palackého byla oceněna za to, že se dlouhodobě profiluje v oblastech a otázkách souvisejících s bezpečností. Ve studentské kategorii obdržel čestné uznání Marek Radosta za disertační práci Pokročilé nesmrtící technologie v boji proti terorismu, extremismu a kriminalitě.

Loni převzali ceny hasičský Institut ochrany obyvatelstva, vedoucí oddělení bezpečnostního výzkumu ministerstva vnitra Jan Vykoukal a bývalý člen sněmovního bezpečnostního výboru Antonín Seďa (ČSSD).

Ceny se každoročně udělují za významná díla, významný přínos k rozvoji bezpečnostní a obranné politiky nebo celoživotní přínos k bezpečnosti a obraně.