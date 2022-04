Zaměstnavatelé si musí pomoci sami. Nejlevnější energie je ta, kterou nepotřebujete, říká Radek Špicar

Lidovky.cz: Jak dopadá na průmysl rusko-ukrajinská válka?

V první řadě je to strašně rychlý a dramatický nárůst cen energií. Jsme nejprůmyslovější ekonomika v Evropě, takže jsme na ceny energií extrémně citliví. Už teď víme o firmách, které kvůli cenám energií utlumují výrobu v Evropě a stěhují se do zahraničí. Jde třeba o kolínskou Draslovku, vyrábějící kyanidy nutné pro těžbu stříbra a zlata. Ta přesunuje část výroby do Spojených států, kde za plyn platí jednu dvanáctinu toho, co v Evropě.