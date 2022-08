O cenách energií všichni intenzivně jednají, musí být celoevropské řešení, říká Jurečka

Lidovky.cz: Jak rychle stihnete zastropovat ceny energií?

Předpokládám, že po devátém září, poté, co proběhne mimořádná rada ministrů pro energetiku, by mělo být jasno o tom, jaké nástroje se zvolí pro to, jak zastavit šíleně roztočené ceny energií. Musíme mít řešení jak pro domácnosti, tak pro firmy i celý veřejný sektor.