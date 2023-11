Expert: Účty za proud ještě porostou. Platíme za Green Deal

Lidovky.cz: Odpovídá navrhované navýšení distribuční složky ceny energií o 71 procent současné situaci?

Navýšení je odpovídající situaci. Vláda provádí fiskální restrikci a potřebuje snižovat výdaje. Zároveň klesají ceny energií a současně je pro kabinet lépe, když tyto kroky udělá nyní, než až v příštím roce, kdy bude blíže termínu sněmovních voleb.

Lidovky.cz: O míře navýšení poplatků se má ještě jednat, je to tak?

Ano. Prozatím je to návrh Energetického regulačního úřadu a je možné, že dozná změn. Jde tedy o vymezení pozice k jednání. Náklady na služby sítí aktuálně rostou a výrazně porostou i v dalších letech. Jednoznačně to bude spojené zejména s požadavkem společnosti na připojování mikrozdrojů do nejnižších napěťových úrovní distribuce. Ceny služeb sítí v minulých několika letech stagnovaly, v některých segmentech dokonce klesaly. Čím později by se začalo s jejich navyšováním, tím vyšší by pak bylo skokové zdražení.

Lidovky.cz: Jak se to podle vás propíše do složenek domácností, například u nejčastější sazby elektřiny D02d? O kolik to lidem navýší celkovou cenu?