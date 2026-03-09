Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Polsku nebo v Německu, říká Babiš

Autor:
  13:24
Se spotřební daní u pohonných hmot zatím vláda nic dělat nebude. „Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Německu nebo Polsku,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl Babiš. Ministerstvo financí bude podle ministryně financí Aleny Schillerové pozorovat vývoj cen pohonných hmot a marží.

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před jednání koaliční rady mluvil o tom, že snížení spotřební daně je rychlým mechanismem, který může zajistit snížení cen pohonných hmot. Koalice o tom podle něj bude mluvit, musí ale hlavně propočítat, jestli jsou na takový krok peníze a zda by měl efekt.

Podle vyjádření premiéra Babiše a ministryně financí Schillerové po jednání vlády ale Okamura pro svůj nápad nezískal podporu.

Zato předseda opoziční ODS Martin Kupka v pondělí řekl, že jeho strana navrhne snížení spotřební daně na paliva v reakci na to, jak letí nahoru ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán.

ODS navrhne dočasně snížit spotřební daň u nafty o 1,70 koruny. S DPH může úspora činit dvě koruny. Úleva pomůže držet inflaci, uvedl šéf občanských demokratů Kupka.

Spotřební daň z nafty je nyní 9,95 koruny za litr, z benzinu 12,84 koruny za litr. Sazby daně stanovuje zákon o spotřební dani. Naposledy se sazby spotřebních daní u pohonných hmot měnily v roce 2023, kdy minulá vláda Petra Fialy ukončila dočasné snížení daně z nafty o 1,50 koruny za litr.

K dočasnému snížení vláda sáhla v roce 2022 po prudkém zdražení paliv v důsledku zahájení ruské agrese vůči Ukrajině.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.