Nový šéf Cermatu chce maturity přes počítač. Šéfem organizace se stal odborník na kyberbezpečnost

Cermat je příspěvková organizace resortu školství (MŠMT), jež připravuje zadání státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Centrálně je tiskne a rozváží v kamionech do škol v zapečetěných obálkách, aby nedocházelo k úniku zadání před zahájením zkoušky.

To však má být do tří let minulostí. Vizí ministra Balaše i nového šéfa Cermatu je, aby žáci skládali maturity i jednotné přijímačky ve škole na počítačích.

„Ve střednědobém horizontu, tedy řádově do dvou až tří let, bychom měli připravit elektronizaci maturit i jednotných přijímacích zkoušek,“ uvedl pro Lidovky.cz Krejčí. „Aby bylo možné je skládat v elektronické podobě, to znamená na počítači, případně na tabletu. Zkrátka v maximální možné míře bez papíru,“ dodal. Zároveň odmítl myšlenku, se kterou přišel předchozí ministr školství Petr Gazdík (STAN). A to že by si školy zadání od Cermatu tiskly přímo v budovách školy z cloudu. „Pokud mluvíme o elektronizaci,myslíme elektronizaci řešení, nikoli posílání zadání, „ řekl Krejčí.

Právě kvůli budoucí elektronizaci si Balaš chválí hlavně Krejčího zkušeností z IT. „Jsem rád, že do čela Cermatu nastupuje člověk s mnohaletými zkušenostmi z oblasti informatiky a kybernetické bezpečnosti,“ uvedl Balaš.

Problémy Cermatu

Od minulého roku pracoval Krejčí pro resort školství jako odborník v oblasti veřejných zakázek na informační a komunikační technologie (ICT). „Jako expert se podílel také na posouzení stávajících ICT řešení v rámci organizace státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek. Byl rovněž členem pracovní skupiny MŠMT k dalšímu směřování státních zkoušek, kde prokázal své odborné znalosti,“ uvedlo ministerstvo.

Krejčí absolvoval elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického. Od roku 2005 působil na Policejním prezidiu, kde se mimo jiné podílel na provozu centrálních informačních systémů. Coby projektový manažer působil i v pražské Nemocnici Na Homolce, zde odpovídal za vývoj vlastního nemocničního informačního systému.

Vedením Cermatu byl do pondělka pověřen Milan Štábl, který do půlky srpna působil jako náměstek ministra školství pro IT a veřejné zakázky. Na post náměstka rezignoval kvůli tomu, že spolupracoval s poradcem Luďkem Šteffelem, jedním z obžalovaných v kauze Dozimetr. Kvůli kontaktům s jiným obviněným ze stejné kauzy rezignoval v červnu i předchozí šéf školství Gazdík.

O ředitele přišel Cermat letos v květnu. Gazdík odvolal Michaelu Kleňkovou, protože byl nespokojený s dle něj pomalým fungováním organizace. Gazdík se zároveň odvolával na výsledky kontroly ministerstva financí, jež našla několik nedostatků. Podle ní Cermat uzavíral s kmenovými zaměstnanci za stejnou práci navíc ještě pracovní dohody, a zaplatil tak o 4,7 milionu korun navíc. To Cermat odmítl s tím, že zmíněné pracovní smlouvy se vztahovaly na práci konanou nad rámec standardních činností. Kontroloři také Cermatu vytkli, že uzavřel smlouvu s advokátní kanceláří Rowan Legal na právní služby, aniž by zajistil transparentní výběr dodavatele.

Sedm zájemců

Do výběrového řízení na ředitele Cermatu se přihlásilo sedm lidí. Balaš již dříve uvedl, že Cermat by měl do budoucna více spolupracovat s ministerstvem, Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem, protože obsah a forma maturit a jednotných přijímaček ovlivňuje hlavně to, co učitelé reálně žáky učí. „Důvodů, proč je potřeba propojit Cermat s dalšími institucemi, je celá řada. Je nepřijatelné, aby to, co se učí na českých školách, určoval Cermat,“ řekl Balaš.