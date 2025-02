Na střední školy se letos přihlásilo 154 tisíc dětí, lhůta skončila o půlnoci

Informovala o tom Barbora Rosůlková, ředitelka státní organizace Cermat, která je za přípravu přijímacích zkoušek i elektronický systém přihlašování zodpovědná. Loni si přihlášku ke studiu na střední škole v prvním kole ve všech formách studia včetně víceletých gymnázií a oborů bez maturity podalo 157 000 lidí.

Přihlášku musí podat všichni zájemci o studium na střední škole i ti, kteří se hlásí na nematuritní obory. Uchazeči mohli podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Přihlášku mohli zájemci podávat elektronicky, papírovou formou s podporou elektronického systému nebo jen papírovou formou.

V prvním kole přijímacích zkoušek loni uspělo zhruba 82 procent uchazečů, neúspěšných bylo přibližně 29 000 žáků. Z devátých tříd se na střední školu dostalo v prvním kole 94 procent zájemců. Letos je deváťáků asi 106 000, podobně jako loni.

Počet uchazečů se může ještě zvyšovat, školy do systému zadávají přihlášky, které lidé podávali papírovou formou. Listinné přihlášky by měly školy do systému zadat do 25. února, následně se přihlášky ještě kontrolují, vyplývá z metodiky ministerstva školství.

Poté se podle Rosůlkové začnou zpracovávat pozvánky na přijímací zkoušky, Cermat začne tisknout zkušební dokumentaci a připravovat se na přijímací zkoušky. Zkušební dokumentace se podle Rosůlkové tiskne vždy pro konkrétního žáka a konkrétní školu, kde koná zkoušku. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 11. a 14. dubna, na víceletá gymnázia 15. a 16. dubna.

Lidé mohou podle Rosůlkové dál podávat přihlášky s žádostí o prominutí zmeškání lhůty. „Záleží na řediteli školy, jestli ty důvody pro zmeškání uzná nebo neuzná. Jestli přihlášku akceptuje nebo ne,“ řekla.

Elektronický systém DiPSy podle Rosůlkové neměl zásadní problémy. Jediný problematický den byl podle ní v pondělí, kdy třikrát po sobě, vždy zhruba po hodině, spadl, řekla ve čtvrtek ráno Radiožurnálu.

Systém DiPSy mohli uchazeči použít poprvé loni, jeho spuštění se zpozdilo kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti. Otevřel se 2. února 2024 večer. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) proto později lhůtu pro podávání přihlášek o den prodloužil.