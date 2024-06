Nad Prahou proletěla čtveřice gripenů. Nepanikařte, ozbrojené síly slavily

Na Vítkově spolu s Černochovou a Řehkou položil věnec ke hrobu Neznámého vojína prezident Petr Pavel. Poté minutou ticha uctili památku vojáků padlých při obraně vlasti. Slavnostnímu nástupu přihlíželi i například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) či předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Podle náčelníka generálního štábu Řehky je česká armáda moderní, sebevědomá a připravena beze zbytku plnit úkoly, které dostane.

Den ozbrojených sil ČR připadá oficiálně na 30. červen. Pravidelně si Češi výročí dne, kdy Francie veřejně podpořila právo na samostatný československý stát, připomínají od roku 2002.

K budování moderní armády je potřeba vize, směr, trpělivost a pečlivé plánování, řekl v projevu na Vítkově Řehka. Je podle něj nutné dívat se daleko dopředu, předvídat hrozby a to, jak se bude válčit. „Máme výhodu, že na to nejsme sami,“ uvedl s odkazem na 25. výročí vstupu ČR do Severoatlantické aliance (NATO).

Ministryně zmínila armádní nákupy

Černochová v projevu připomněla nový zákon o financování obrany, díky kterému má armáda garantovaný rozpočet ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). „Nejde jen o to, že to je alianční závazek. Naše obrana tím získává peníze, které měla mít už dávno a které jí dlužíme,“ řekla.

Ministryně zmínila všechny poslední velké armádní nákupy související s modernizací, například nákup letounů F-35, pořízení bojových vozidel pěchoty CV-90 či nedávný krok k nákupu tanků Leopard 2A8.

Připomněla také, že od začátku července se mění ředitel Vojenského zpravodajství, Jana Berouna nahradí Petr Bartovský. Ministryně Berounovi poděkovala za jeho desetiletou práci.

„Jsem přesvědčena, že tato služba se právě pod jeho vedením významně posunula a získala si respekt i u našich zahraničních partnerů,“ řekla. Nepochybuje o tom, že pod vedením Bartovského bude zachována kontinuita a vysoká úroveň práce.

Při připomínce události z roku 1918, kdy u francouzského městečka Darney oficiálně vznikla první československá samostatná jednotka, získali vybraní vojáci také resortní vyznamenání.

Záslužný kříž ministerstva obrany ČR I. až III. stupně obdrželo bezmála 20 vojáků, oceněni byli mimo jiné za vynikající plnění služebních povinností či za záchranu lidských životů, statečnost a odvahu. Další vojáci pak převzali čestné odznaky armády ČR Za zásluhy I. až III. stupně a medaile Za službu v aktivní záloze.