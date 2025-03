Černochová míří na Slovensko. Její rezort to kvůli bezpečnosti tají, Slováci však ne

„S ohledem na bezpečnost nesdělujeme dopředu informace o zahraničních cestách paní ministryně. Jakékoli podrobnosti k uzavřeným dohodám poté prezentujeme vždy až po uzavření konkrétní dohody,“ uvedl mluvčí českého ministerstva David Šíma.

Slovenské ministerstvo o návštěvě informovalo novináře v pozvánce na čtvrteční tiskovou konferenci místopředsedy slovenské vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka a ministryně Černochové. Uvedlo, že součástí tiskové konference bude i podpis dohody mezi českým a slovenským ministerstvem. Zároveň požádalo novináře, aby přišli s půlhodinovým předstihem s ohledem na přivítání české ministryně „s plnými poctami“.

Česká vláda loni v březnu přerušila česko-slovenské mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Projevovaly se hlavně ve vztahu k Ukrajině.

Černochová (ODS) minulý měsíc řekla, že se snaží se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem na bilaterální úrovni jednat naprosto standardním způsobem, což se jí podle ní daří. Dokazuje to podle ní řada společných projektů, Slováci se například připojili k české rámcové dohodě o nákupu těžkých nákladních automobilů Tatra se společností Tatra Defence Systems.

V oblasti obrany a bezpečnosti není podle Černochové čas nějakým způsobem se jeden před druhým vymezovat. Černochová to uvedla poté, co slovenský premiér Robert Fico opět obvinil ČR, že její politici a média zasahují do vnitřních záležitostí Slovenska. Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) jeho tvrzení odmítli. Fiala doplnil, že kritika takových aktivit, které nejsou v zájmu ČR, není vměšováním do slovenských vnitřních záležitostí.

„Já samozřejmě nesouhlasím s výrokem pana premiéra Fica, že se vměšujeme do politické situace na Slovensku. Nevměšujeme, souhlasím s panem premiérem (Fialou) i s panem Lipavským a já se opravdu snažím chovat jako profesionál a do těch jednání se svým slovenským protějškem žádnou politiku nepřenáším a dělat to nebudu,“ řekla 4. února Černochová.