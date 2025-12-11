Obranu předáváme v mnohem lepším stavu, než jsme ji přebírali, řekla Černochová

„V oblasti obrany se naší vládě podařilo posunout armádu k tomu, aby plnila všechny své úkoly. Musíme si uvědomit bezpečnostní situaci, ve které se nyní nacházíme. Bylo by dobré, kdyby se takto zodpovědně k armádě postavili naši předchůdci,“ uvedl končící premiér Petr Fiala na tiskové konferenci ke zhodnocení působení Jany Černochové na ministerstvu obrany.
Zmínil také hrozbu, které čelíme a na kterou se česká armáda připravuje ze strany Ruska či Číny. Připomenul také, že je nutné si dávat pozor na změny vztahů s USA. Prezident Donald Trump v minulých dnech kritizoval evropské státy ze Severoatlantické aliance a jejich neschopnost ukončit válku na Ukrajině.
Podle Černochové byla obrana prioritou vlády Petra Fialy. „Resort budeme předávat rozhodně v lepším stavu, než jsme ho v roce 2021 přebírali. Nastartovali jsme největší modernizaci v historii české armády. Náš obranný průmysl vstal z popela, ne všechny předchozí vlády se zabývaly obranou tak, jako náš kabinet,“ uvedla Černochová.
Fiala doufá v pokračování muniční iniciativy
Oba politici se shodli, že je důležité, že ČR plní závazky NATO a dává na obranu 2 procenta HDP. „Doufám, že nová vláda bude pokračovat v navyšování a že bude podporovat Ukrajinu a opustí svou předvolební rétoriku,“ řekl Fiala.
Stejně tak apeloval na to, aby pokračovala česká muniční iniciativa, ve které Česko pomáhá zajišťovat Ukrajině velkorážovou munici ze třetích zemí. „Je to zásadní věc z hlediska podpory Ukrajiny i toho, že to přináší ČR obrovskou prestiž a respekt v zahraničí,“ uvedl.
Česko podle ministerstva obrany v roce 2024 splnilo závazek vydávat dvě procenta HDP, na obranné výdaje se podařilo vyčerpat 166,8 miliardy korun. Cíl podle Fialy není ohrožený ani letos. „Není to úplně jednoduchý úkol z několika důvodů. Metodika NATO je poměrně přísná a musíte se přesně trefovat do těch věcí tak, aby vám byly uznány. A hlavní důvod je taky, že vývoj HDP je lepší, než se čekalo,“ uvedl.
Černochová na konci listopadu uvedla, že za jejího vedení česká armáda uzavřela 49 tisíc smluv za 590 miliard korun, většinou s českými dodavateli. Za jejího působení se často řešily její napjaté vztahy s náčelníkem generálního štábu armády Karlem Řehkou, kterého do funkce sama jmenovala.
To se projevilo i při posledním Velitelském shromáždění armády, kdy Řehka kritizoval byrokracii na ministerstvu. Černochová mu naopak připomněla, že by ocenila, kdyby armáda v budoucnu na pravidelné schůzky zvala také zástupce Vojenské policie a Vojenského zpravodajství, kteří nedostali na shromáždění pozvánku.
Kandidát na nového ministra obrany, generálporučík Jaromír Zůna, byl v armádě až do začátku letošního roku. Zůna se doposud politicky téměř neangažoval. Počátkem 80. let se stal členem KSČ, ze strany vystoupil v roce 1989. Server Forum 24 nedávno upozornil, že během členství ve straně měl zájem působit ve vojenské zpravodajské službě.
Od ledna 2019 působil jako první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty a o tři roky později se ucházel o jím uvolněný post. Vláda Petra Fialy však v červenci do funkce vybrala současného náčelníka Karla Řehku. Zůna se poté stal vojenským přidělencem ambasády v Pekingu.