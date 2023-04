Podpořím jakákoli mírová jednání, i pokud je povede Čína, řekla Černochová

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) podpoří jakákoli mírová jednání, která by vedla k ukončení války na Ukrajině, a to i v případě, že by jejich zprostředkovatelem byla Čína. Uvedla to v nedělních Otázkách Václava Moravce. Odmítla také, že by na území ČR měla vzniknout americká vojenská základna nebo být umístěné jaderné zbraně.