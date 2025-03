Černochová navrhne Pavlovi povýšení osmi generálů. Řešila s ním i dění ve Sněmovně

12:23 , aktualizováno 12:57

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) vládě navrhne povýšit na generály osm lidí. Z nich dva do hodnosti brigádního generála, šest do hodností vyšších. Generálskou hodnost navrhuje také propůjčit dvěma dalším vojákům. Po dnešním jednání s prezidentem Pavlem to oznámila novinářům. Ministr Vnitra Vít Rakušan (STAN) také navrhne dvě jména.