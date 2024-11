Armáda podle Řehky potřebuje více lidí. Černochové dvě procenta HDP nestačí

Česko podle Řehky nemá dost vojáků z povolání ani v aktivní záloze. „Tento problém už má opravdu strategický rozměr,“ řekl Řehka. Zájemců o službu je podle něj ročně zhruba 7000, armáda ale nabere nepatrný zlomek z nich. Česká armáda potřebuje odhadem alespoň 37500 vojáků z povolání, realita je zhruba 24 000, uvedl Řehka.

„Proces náboru je zoufale pomalý a odrazující,“ podotkl. Náborem se podle Řehky sotva pokrývají odchody, v tomto roce se možná nepodaří ani to. Nábor trvá až osm měsíců, kritizoval.

Naplněnost některých útvarů považuje náčelník generálního štábu za kritickou, zejména u bojových jednotek, což má přímý vliv na jejich bojeschopnost. „Nechám za armádu vypracovat návrh akčního plánu náboru a stabilizace personálu formou vojenského doporučení, který navrhne konkrétní opatření v čase a na různých úrovních,“ řekl Řehka.

Opatření podle Řehky možná budou radikální. Služba v armádě musí být atraktivní a na trhu práce konkurenceschopná, míní. Armáda nyní podle Řehky směřuje ke stavu, kdy bude mít novou techniku, ale nebude ji mít kdo obsluhovat.

Dvě procenta HDP není dostatek

Ministryně obrany na zahájení velitelského shromáždění uvedla, že rozpočet na obranu ve výši dvou procent HDP nebude stačit, řekla Černochová. Nová administrativa USA bude navíc bedlivě sledovat, kdo závazky plní.

Podle návrhu rozpočtu na příští rok by měl resort obrany hospodařit se 154,4 miliardy korun, což je zhruba o 3,2 miliardy více proti letošnímu schválenému rozpočtu. V dalších kapitolách rozpočtu je na výdaje na obranu vyčleněno 6,4 miliardy korun, celkem tak v roce 2025 dosáhnou 160,8 miliardy korun.

„Pro fungující odstrašení potencionálního agresora potřebujeme mít silné obranné kapacity a nezpochybnitelné odhodlání je v případě napadení použít,“ řekla Černochová.

Armáda se podle ministryně dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu. Chybí například lékaři, odborníci na informační technologie, ale také řidiči či kuchaři. Ze služebního poměru odchází více vojáků na základě vlastní demotivace než na základě rozhodnutí nadřízených, uvedla Černochová. Negativně se to projevuje na nezbytném doplňování zálohy, dodala.

Změnu by podle ministryně měla přinést novela zákona o vojácích z povolání, zjednodušit by měla nábor či odstranit některé byrokratické postupy.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) podle svých slov nemá rozpory s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Na řešení situace ve speciálních silách české armády se dohodli, řekla na dnešní tiskové konferenci po zahájení velitelského shromáždění.

Web Deník N ale v pondělí uvedl, že mu pět informovaných zdrojů sdělilo, že mají Černochová s Řehkou spory právě ohledně speciálních sil a jejich velitele Miroslava Hofírka.

„Nemám rozpory s panem náčelníkem generálního štábu, ale ano, některé věci, které v poslední době probíhaly a týkaly se speciálních sil, jsme s panem náčelníkem generálního štábu řešili. Došli jsme k nějaké dohodě. To je myslím finále, co vám k tomu mohu říct,“ uvedla Černochová. „Tomu se vůbec nebudu věnovat,“ odmítl věc komentovat Řehka.

Rusko buduje koalici s Íránem, Čínou a KLDR

Rusko stupňuje útočnou politiku vůči Ukrajině a západnímu světu. Buduje koalici, na které se podílí Írán, podporuje ji Čína, a dokonce se fyzicky přidala i severokorejská armáda.

Válka na Ukrajině je podle něj varovným signálem pro všechny. „Vidíme na vlastní oči, jak je důležitá vlastní obranyschopnost a odolnost. Vojáci i civilisté na Ukrajině denně čelí tvrdé realitě, kterou si neumíme představit, přesto vzdorují a bojují,“ uvedl Řehka k více než 1000 dní trvajícímu konfliktu.

„Pokračuje také konflikt na Blízkém východě. Čína stále více zasahuje do světového řádu. Tohle není čas pro pasivitu. Je to chvíle, kdy musíme jednat a ukázat, že to myslíme vážně,“ dodal šéf české armády.

Příští rok ministři obrany zemí Severoatlantické aliance (NATO) schválí nové cíle výstavby obranných schopností. Podle Řehky přinesou zásadní změny v kvalitě i rozsahu. „Česká republika stojí před zásadním úkolem, připravit se na nové závazky kolektivní obrany. To je naše výzva a priorita. Nebojím se říct, že změny budou skutečně revoluční,“ podotkl.

„Nové cíle nejsou zaměřeny jen na těžkou brigádu, která se hodně veřejně skloňuje, ale na všechny bojové jednotky,“ podotkl. České vojáky podle něj čeká častější cvičení s většími jednotkami. Armáda podle Řehky bude muset také přepracovat koncepci výstavby armády.

Modernizace armády podle jejího šéfa probíhá v nejrychlejším možném tempu, nicméně ani to nestačí. Rusko podle něj přešlo minimálně částečně na válečnou ekonomiku a hrozby se vyvíjí příliš rychle. Vzhledem k vnitřnímu dluhu, nedostatku materiálu na trhu, vyšším cenám či vzrůstajícím nárokům nebude podle Řehky přezbrojení hladké.