Vojáci dostanou přidáno přes osm tisíc. Peníze najdeme, slibuje Černochová

Návrh bude směřovat do vlády a jedná se o balík opatření, který má zlepšit podmínky vojáků z povolání. „Využili jsme toho, že pan prezident podepsal zákon 221, který umožňuje například zvyšovat příspěvek na bydlení, protože až 80 procent vojáků za zaměstnáním dojíždí. Náš návrh obsahuje kombinaci zákona 221 a tarify. Následně se tím bude zabývat vláda,“ objasnila ministryně obrany Jana Černochová na středeční tiskové konferenci.

Cílem opatření je stabilizace a motivace vojáků, a to jak stávajících, tak nově příchozích. „Bylo by velice nefér těmto lidem příspěvky nezvedat. Obzvlášť v současné situaci si vojáci zaslouží ty nejlepší podmínky,“ má jasno ministryně.

„Od svobodníka po štábního praporčíka se jedná o zvednutí o 15 procent. U vyšších šarží je to zvednutí o deset procent,“ vypočítala Černochová. Součástí balíku je i příspěvek za službu v zahraničí.

„Prostředky na navýšení platů vojáků najdeme v rozpočtu. Rozpočtové náklady jsou pro příští rok asi 4,3 miliardy, pro tento rok to jsou asi dvě miliardy,“ ujistila ministryně. Zákon 221 by měl začít platit od 1. července. „Každopádně se shodneme na tom, že včera bylo pozdě,“ má jasno ministryně Černochová.

Podle platové kalkulačky na náborovém webu armády je nyní minimální hrubý měsíční plat vojáka 38 810 korun. Kromě něj vojáci dostávají také stabilizační příspěvek ve výši minimálně 7 000 korun a příspěvek na bydlení. Průměrná mzda v Česku v loňském roce dosáhla 46 165 korun.

Náčelník generálního štábu armády Karel Řehka konstatoval, že se spousta vojáků dostala do situace, která je pro ně ekonomicky neúnosná. „Pokud by nedošlo ke zlepšení podmínek, dostaneme se do kritického stavu,“ varoval.

Vláda projedná platy vojáků a policistů společně

Odměny vojáků a policistů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů projedná vláda společně, dnes o penězích pro policisty ani vojáky nehlasovala. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po jednání kabinetu novinářům řekl, že svůj návrh na 4 000 korun navíc pro policisty dál považuje za racionální. Řešení má podle něj padnout do léta, kabinet dnes nicméně nestanovil pevné termíny.

Ministři dnes vyslechli analýzu rozdílů v odměňování policistů a vojáků připravenou Rakušanem. Vyplynulo z ní mimo jiné že v letošním roce činí rozdíl 2 500 korun ve prospěch vojáků. Rakušan současně upozornil, že profese nejsou ve všech aspektech srovnatelné, vojáci více dojíždějí a žijí v kasárnách, hasiči mají zase více přesčasů, popsal. Důležité podle ministrů je zajistit stabilitu systému, která by byla narušena zvyšováním rozdílů v odměňování, popsal shodu v kabinetu.