V kauze řidičáků figurují hlavně zkušební komisaři, po razii nepřišli do práce

Autor: ,
  14:14aktualizováno  14:14
V kauze údajně nezákonného získávání řidičských průkazů na černošickém úřadu figurují hlavně zkušební komisaři. Mezi obviněnými by jich mohlo být až devět a k tomu dva vedoucí pracovníci. Po policejním zásahu nepřišli do práce a není možné se s nimi spojit, uvedl server iRozhlas.cz s odvoláním na starostu Černošic Filipa Kořínka (Věci černošické). Policie stíhá celkem 16 lidí.

Policie minulou středu zasahovala na pražské pobočce Městského úřadu Černošice v Podskalské ulici. Všech 16 stíhaných skončilo ve vazbě. Kriminalisté je viní z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28. ledna 2026)
Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28. ledna 2026)
Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28. ledna 2026)
Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28. ledna 2026)
22 fotografií

Policejní zásah se týkal především oddělení autoškolství, které sídlí v pražské pobočce černošického úřadu. Původně v něm působilo 12 komisařů, nyní lze na webu dohledat jen jména tří z nich, kteří také nadále docházejí do práce. Zmizelo i jméno vedoucího daného oddělení, uvedl iRozhlas.cz.

Píše, že někteří černošičtí komisaři podle policie neoprávněně vydávali potvrzení o absolvování zkoušky odborné způsobilosti k řízení vozidel. „A to především cizincům. Policie si odvezla část kartotéky, která se týkala právě zkoušek jejich řidičské způsobilosti,“ řekl serveru Kořínek.

Kriminalisty na možné porušení zákona upozornilo podle iRozhlasu ministerstvo dopravy, které mělo podezření na nestandardní jednání zkušebních komisařů. Úřady, které mají na starosti vydávání řidičských průkazů, ministerstvo kontroluje průběžně. V minulosti dávalo podněty k prošetření také v případě Kralup, Jindřichova Hradce, Prachatic, Varnsdorfu nebo Tanvaldu.

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala už dříve uvedl, že se jednání, které policisté vyšetřují, týkalo údajného získávání řidičských oprávnění v rozporu se zákonem. Policie podle něj řeší více než dvě stovky jednotlivých případů, počet nemusí být konečný. Zabývá se také podezřením z přijímání úplatků.

Vstoupit do diskuse

Staří bílí muži

Polibek smrti pro Pavla? Staří bílí muži o demonstraci za prezidenta i šancích nového hnutí Naše Česko

Staří bílí muži - Celý záznam

Masakr v Nigérii. Ozbrojenci pozabíjeli ve vesnici přes sto lidí, pohřešuje se i král

Muž na místě útoku ozbrojenců v nigerijském státě Benue (16. června 2025)

Lidé odevzdali ve zbraňové amnestii už stovky zbraní, prvenství drží střední Čechy

Policie díky zbraňové amnestii zadržela 219 zbraní a 2075 kusů střeliva (13....

Občanští demokraté volí nové vedení klubu. Skončí v jeho čele Benda?

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Marek Benda (ODS). (16. ledna 2026)

Pavel Turka nejmenuje, řekl Babiš. Hrad chce jiné jméno, Motoristé nemíní ustoupit

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Korupce na Slovensku „zmizela“. Boj s ní je katastrofální, říká generální prokurátor

Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka (4. února 2026)

Definitivní konec. Z podzemí na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím

Horníci vyvezli z podzemí Dolu ČSM na Karvinsku poslední vozík naplněný černým...

V kauze řidičáků figurují hlavně zkušební komisaři, po razii nepřišli do práce

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

Soud v Berlíně znovu zakázal používání posypové soli, vyhověl ekologům

Sypání silnic v Berlíně. (4. února 2026)

Macinka dorazil na jednání o nedůvěře, právě když ho kritizoval jeho předchůdce

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka dorazil do Sněmovny na jednání o...

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

V soukolí moderní doby aneb Jak je Charlie Chaplin aktuální i devadesát let od premiéry

Tulák Charlie čelí odlidštěné době.

Disney má nového šéfa. Kormidlo přebírá dosavadní šéf zábavních parků

Šéf divize zábavních parků Josh D’Amaro nahradí Boba Igera ve funkci...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.