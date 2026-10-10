Úspěch Motoristů v Pavlově Černoučku. Ve volbách tu získali prvního zastupitele

„Je to král! Blahopřeji!,“ napsal ke Královu zvolení na své sociální síti Boris Štastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví ve vládě Andreje Babiše.
S ironií sobě vlastní se k věci vyjádřil i poslanec Filip Turek. „Děkuji @prezidentpavel, že nás emisně náročně přiletěl volit! První mandát v historii komunálních voleb získala strana Motoristé sobě v Černoučku!,“ přidal Turek na síti X.
Černouček je sledovaná lokalita, trvalé bydliště tu má prezidentský pár a právě sem Petr Pavel přiletěl narychlo volit ze své dovolené v Africe. Pavel původně oznámil, že se hlasování nezúčastní. Po kritice se ale rozhodl letadlem vrátit do Česka a v pátek krátce před 15:00 odvolil v místní volební místnosti. Poté se vrátil na dovolenou. Právě to Turek kritizoval.
Martin Král je dvaapadesátiletý IT manažer. Byl na druhém místě Sdružení nezávislých kandidátů ČERNOUČEK 2026.
Volební účast tu byla 79,71 procenta. Z celkových 276 voličů přišlo k volbám 220 lidí. O vítězi rozhodlo 56 přepočtených hlasů. V minulých volbách byla v obci jediná kandidátka a volební účast dosáhla 41,57 procenta. Dosavadní starostka Lucie Kavánová (nez.) nyní nekandidovala.
V letošních volbách zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů ČERNOUČEK 2026, které získalo 51,86 procenta hlasů a čtyři mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Druhé kandidující uskupení Černouček sobě získalo 48,13 procenta hlasů a obsadí tři mandáty. Rozdíl mezi oběma sdruženími byl těsný.
Volby 2026 OBRAZEM
Černouček navštívil kromě prezidenta také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Zastavil se ve čtvrtek před volbami v místním hostinci.
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9. října 2026