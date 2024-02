Černý kašel sílí, klesá počet očkovaných. Letos čekáme tisíce nakažených, říká epidemiolog Roman Prymula

Lidovky.cz: Černý kašel byl považován za vymýcenou nemoc, co způsobuje jeho zvyšující se výskyt?

Černý kašel se objevuje s určitou fluktuací. Před desítkami let jsme mysleli, že vakcinací se ho zbavíme, ale ukázalo se to jako nepravdivé. Postupně se ta poměrně potentní celobuněčná vakcína vzhledem ke svým reakcím nahradila vakcínou takzvanou acelulární, která má dva až pět antigenů. Protože je ta bakterie velmi komplikovaná z hlediska navození imunity, úplně sterilní imunita nenastává.

Černý kašel se tak vyskytuje neustále. Dostali jsme se do období, kdy s ním lidé nebyli v přímé expozici a po několika letech, kdy byly výskyty velmi nízké, přišel rok, který je extrémní, s výrazně vyšším výskytem, než tomu bylo například za posledních deset let. V polovině února máme téměř 700 případů, což je hodně vysoké číslo.