Černý kašel v Česku minulý týden mírně polevil. Za týden se nakazilo 1137 lidí

Podle údajů ze zdravotnických ročenek jsou letošní počty nejvyšší na českém území za posledních 65 let, vliv má podle odborníků i změna vakcíny v roce 2007. Řada nemocných se do statistik nedostane, skutečné počty nakažených mohou být podle dřívějších odhadů i dvacetkrát vyšší.

„V posledním období každý týden počet případů pertuse nahlášených do registru infekčních nemocí přesahuje 1000 a tak se zdá, že původce onemocnění má v populaci stále dost vnímavých jedinců, které může atakovat a nakazit je,“ uvedla mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová. Celkově podle ní situace stagnuje, počty nových případů klesají a do statistik přibývají ještě dohlášení z předchozích týdnů.

Za poslední týden lékaři evidují také 19 nově nakažených dětí do jednoho roku, letos je už jich 314. „Protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný až těžko rozpoznatelný průběh, mohou být dospívající a dospělí i nevědomky zdrojem infekce pro nejmenší děti,“ doplnila mluvčí. Minulý týden SZÚ uvedl, že počty mohou růst ještě o prázdninách kvůli míchání kolektivů lidí, kteří se potkávají.

Podle týdenní zprávy SZÚ je nejvyšší nemocnost mezi teenagery ve věku 15 až 19 let, kterých onemocnělo téměř 5600, následuje mladší věková skupina deset až 14 let (3375) a dospělí ve věku 45 až 54 let (2942).

V nemocnici skončilo asi 2,3 procenta hlášených nemocných, u nejmenších dětí jde kvůli vyššímu riziku náhlých komplikací téměř o 47 procent. S nákazou se letos spojuje také šest úmrtí, čtyři u seniorů a jedno u kojence. Poslední přibylo na začátku května.

Děti jsou proti černému kašli očkované jako součást hexavakcíny, první dávku dostávají novorozenci v devíti týdnech, poté ve věku kolem tří měsíců a jednoho roku. Očkování těhotných chrání děti v prvních měsících života, doporučuje se proto i dalším dospělým, kteří o novorozence pečují.

Počty případů černého kašle v roce 2024 po týdnech: