Web ukáže, kteří praktičtí lékaři naočkují zájemce proti černému kašli

Seznam praktických lékařů, ke kterým se může na očkování proti černému kašli objednat kdokoli, tedy nejen jejich registrovaní pacienti, lze nyní snadno najít v nové webové databázi na adrese: ockovani.opendatalab.cz/nabidky

V pátek odpoledne v ní bylo asi 70 ordinací napříč republikou včetně typů vakcín, které nabízejí. Postupně by se tam měli hlásit další praktičtí lékaři ochotní očkovat i jiné zájemce než jen své pacienty. Cílem je, aby je lidé nemuseli lékaře shánět, ale rovnou si vybrali toho, který je vezme a je nejblíž.

„Očkovat by měl každý praktický lékař. V minulých měsících ale bylo vakcín pro dospělé málo. Teď už by jich sice mělo být dost a jdou objednat. Jenže v některých regionech je zájem o očkování tak malý, že se to kolegům nevyplatí,“ říká praktická lékařka a členka výboru Společnosti všeobecného lékařství Ludmila Bezdíčková.

Právě ona vznik databáze iniciovala. Říká, že přitom myslela i na lidi, kteří z různých důvodů nejsou registrovaní u žádného praktického lékaře a do očkovacího centra to mají daleko. „Všem těmto lidem chceme usnadnit situaci, pokud se chtějí nechat naočkovat a nevědí kde,“ vysvětluje Bezdíčková.

Podotkla, že ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a specialisty na počítačové programy oživili web využívaný za covidu a upravili ho. Nyní tam lidé najdou nabídku očkování proti covidu a černému kašli. Do budoucna chtějí praktičtí lékaři možnosti systému rozšířit, například o očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám, klíšťové encefalitidě či o cestovní očkování.

„Očkování je nejefektivnější prevencí černého kašle. Jsem rád, že ve spolupráci s praktickými lékaři můžeme opět spustit tento web. Pomůže všem, kteří očkování dosud marně shánějí. Společnost všeobecného lékařství dělá velkou službu všem občanům i lékařům, kteří se do systému hlásí,“ komentuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Letošní mimořádně silná epidemie černého kašle zatím nepolevuje. Jen za poslední květnový týden přibylo 1 502 nakažených, což je druhý nejvyšší počet od za začátku roku. Rekordní je stále 17. kalendářní týden, kdy lékaři nahlásili do systému přes 1 600 potvrzených případů nemoci.

Odborníci proto stále zdůrazňují význam přeočkování v dospělosti pro seniory, chronicky nemocné a další lidi s oslabenou imunitou, ale zejména pro těhotné ženy ve třetím trimestru, které tím ochrání sebe a také novorozence, pro které je nákaza největším rizikem. V Česku dosud zemřelo šest nakažených lidí, z toho pět seniorů a jeden novorozenec. Všichni měli více nemocí.

Zájem o očkování rozhodně nemají všichni lidé z ohrožených skupin, ale ve srovnání s předešlými lety, kdy se dospělí očkovali spíš výjimečně, je enormní.„Od začátku roku evidujeme 126 tisíc záznamů o provedeném přeočkování osob starších 19 let proti černému kašli,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Dodal, že kromě toho pediatři letos naočkovali 112 tisíc nejmenších dětí hexavakcínou, která chrání proti šesti nemocem včetně černého kašle, přeočkovali 49 tisíc dětí ve věku pěti až šesti let a dalších 49 tisíc dětí ve věku od 10 do 11 let.

Zatímco dětem hradí veškeré vakcíny proti černému kašli zdravotní pojišťovny, dospělí si je musí platit sami. Odborníci už dlouho řeší, zda a v kterému věku by měly pojišťovny hradit i přeočkování dospělých.

Národní imunizační komise nyní doporučila pravidla, podle kterých by měly pojišťovny hradit přeočkování všem dospělým dvakrát v životě. Mělo by to být jednou před dosažením hranice 65 let věku, podruhé po jejím překročení. Kromě toho by měly pojišťovny uhradit očkování při každém těhotenství všem ženám, které o to projeví zájem.

Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví a pověřený hlavní hygienik odhaduje, že pokud by ministerstvo akceptuje doporučení imunizační komise a politici schválí novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, změna by mohla začít platit v průběhu příštího roku.