V červnu se má až do začátku prázdnin postupně oteplovat. Pršet bude méně než v posledních dnech

Praha Počasí v období od 8. června do 5. července nevybočí z průměru, a to teplotně ani srážkově. Meteorologové očekávají pozvolné oteplování, naopak srážek by mělo být méně než v posledních dnech, týdenní úhrny ale zůstanou v intervalech běžných hodnot pro danou roční dobu. Vyplývá to z aktuálního měsíčního výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Květen byl v Česku podle meteorologů silně pod normálem, chladněji bylo o více než 2 stupně „Očekáváme pozvolné zvyšování průměrných týdenních teplot s předpokladem četnějšího střídání chladnějších a teplejších období, ale přibližně v blízkosti dlouhodobých teplotních průměrů,“ uvedli meteorologové. Týdenní průměr maximálních denních teplot se bude pohybovat od 22 stupňů Celsia do zhruba 24 stupňů Celsia.

Týdenní úhrny srážek budou podle ČHMÚ po poměrně vlhkém počasí z předchozího období postupně klesat, nejpravděpodobněji ale zůstanou poblíž hodnot, které jsou pro tuto dobu obvyklé. Kvůli možným bouřkám a přeháňkám se regionálně může úhrn srážek dosti lišit, upozorňují meteorologové. Průměrný úhrn srážek pro období od 8. června do 5. července je 78 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo v roce 1976, kdy meteorologové naměřili 15 litrů na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1997 s úhrnem 175 milimetrů. Jak bude o víkendu: Češi zažijí aprílové počasí, na výlet vyrazte na Moravu Průměrná teplota pro uvedené období je 17 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2006, kdy průměr činil 20,4 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 13,6 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1978. Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.