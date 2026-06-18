Inspekci životního prostředí povede významný sponzor Motoristů

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  9:55aktualizováno  10:33
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Ministr Igor Červený (Motoristé) jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Pavla Straku. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
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„Jsem rád, že se vedení inspekce ujímá právník, který se už delší dobu zaměřuje na oblast správního práva a práva životního prostředí a jsem přesvědčený o tom, že právě jeho právnické zkušenosti budou velkou přidanou hodnotou pro další rozvoj jedné z našich nejdůležitějších resortních organizací,“ uvedl ministr Červený.

Straku doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče z celkových šesti kandidátů. Výběrové řízení se opakovalo, z toho, které ministerstvo vyhlásilo v polovině února, nebyl vybrán žádný kandidát. Do jmenování nového ředitele Českého úřadu životního prostředí vedl úřad ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím.

Resort ve čtvrtek uvedl, že nastupující ředitel inspekce plánuje navázat na své předchůdce, kteří zahájili proces transformace České inspekce životního prostředí na moderní, otevřený a transparentní úřad. „Jsem přesvědčen, že inspekční orgán musí být nejen důsledný a odborně silný, ale musí být také předvídatelný, metodicky jednotný a otevřený komunikaci s veřejností i kontrolovanými subjekty,“ uvedl Straka při svém jmenování.

Česká inspekce životního prostředí je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v Česku.

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