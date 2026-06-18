„Jsem rád, že se vedení inspekce ujímá právník, který se už delší dobu zaměřuje na oblast správního práva a práva životního prostředí a jsem přesvědčený o tom, že právě jeho právnické zkušenosti budou velkou přidanou hodnotou pro další rozvoj jedné z našich nejdůležitějších resortních organizací,“ uvedl ministr Červený.
Straku doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče z celkových šesti kandidátů. Výběrové řízení se opakovalo, z toho, které ministerstvo vyhlásilo v polovině února, nebyl vybrán žádný kandidát. Do jmenování nového ředitele Českého úřadu životního prostředí vedl úřad ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím.
Resort ve čtvrtek uvedl, že nastupující ředitel inspekce plánuje navázat na své předchůdce, kteří zahájili proces transformace České inspekce životního prostředí na moderní, otevřený a transparentní úřad. „Jsem přesvědčen, že inspekční orgán musí být nejen důsledný a odborně silný, ale musí být také předvídatelný, metodicky jednotný a otevřený komunikaci s veřejností i kontrolovanými subjekty,“ uvedl Straka při svém jmenování.
Česká inspekce životního prostředí je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v Česku.