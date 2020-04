Červený kříž vyzývá občany, aby neodkládali roušky. Dosavadní úspěšnost je přímo úměrná disciplíně

Praha Vládní opatření proti koronaviru zdá se zabírají, což v kombinaci s hezkým počasím vede některé lidi k laxnějšímu přístupu při dodržování pravidel. Sdružení Český červený kříž (ČČK), který se ze zákona zdravotní výchovou obyvatelstva zabývá, proto sepsalo výzvu obyvatelům. „Dosavadní úspěšnost v boji s koronavirovou nákazou nesmí vést ke ztrátě obezřetnosti a nedodržování platných opatření a podceňování doporučení,“ píše se v ní.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se podařilo zastavit nekontrolovatelné šíření epidemie - mluví „o návratu k normálu“ a uvolnění všech restrikcí spojených s prodejem do jednoho měsíce. Povinnost nosit roušku odpadla cyklistům a běžcům, kteří se nepohybují po frekventovaných cestách. To vše zřejmě přispělo k tomu, že - slovy Jana Hamáčka - vůle nosit roušky ochabla. To potvrzuje i policie, během prosluněných Velikonoc zatím denně strážníci řešili zhruba 600 přestupků, což je o polovinu víc než v jiných dnech.



Právě na nepoctivce cílí výzva Českého červeného kříže, která je k dohledání na jejich webových stránkách. Pod textem jsou podepsáni prezident sdružení doktor Marek Jukl a ředitel úřadu doktor Josef Konečný. „Úspěšnost našeho dosavadního boje je dána jen a pouze úrovní jejich dodržování ze strany nás všech,“ objasňuje v textu Český červený kříž. Organizace proto vyzývá všechny občany, aby respektovali a zajišťovali působením na ostatní respektování všech platných opatření a doporučení.

Autoři připomínají, že stále neexistuje osvědčená léčba ani vakcína na onemocnění covid-19. „Vakcíny proti mnoha vážným onemocněním se i přes velké úsilí neúspěšně hledají desítky let. Není důvodu, proč by covid-19 měl být výjimkou,“ píše ve výzvě.

„Respektování příkazů, zákazů a doporučení není ochranou zdraví jen toho, kdo se jimi řídí, ale i zdraví lidí v jeho okolí. Jejich nedodržování je proto přímým ohrožením zdraví či dokonce života nejen „provinilce“, ale i dalších osob,“ uvádí ČČK.

Protiepidemická opatření zůstávají jediným prostředkem k účinné regulaci šíření onemocnění covid-19, uzavírají autoři svůj apel.