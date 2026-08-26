Ministr Červený poslal na překážky ředitele ústavu, kde zjistil vážná pochybení

„O co se jedná? Ministerstvo životního prostředí v roce 2023 dostalo úkol, že se musí vyřešit dva problémy – akcelerační zóny politika krajiny a krajinného plánování. Ministerstvo životního prostředí na tyto dva úkoly uvolnilo 40 milionů korun, v nichž byly i evropské peníze z evropského dotačního programu,“ řekl Červený.
„V listopadu 2023 zasedá první pracovní skupina a v ní zasedá například paní Volfová, pan Abel, a prosím, jedno jméno si ještě zapamatujte: pan Dušek. Ti se samozřejmě ujímají daného úkolu, paní Volfová a pan Abel, a pod VÚK, výzkumným ústavem krajiny, začínají připravovat realizaci těchto dvou projektů. S nimi je následně od března roku 2024 uzavřena i pracovní smlouva. Následně, v dubnu roku 2024, je vyhlášeno výběrové řízení na dopracovávání různých podkladů, které už v tento moment víme, že nebylo zcela legitimní,“ uvedl Červený na tiskové konferenci.
„Výběrové řízení nastavilo sedm základních kritérií. Ta mohli splnit jenom velmi vysocí odborníci, tudíž se mohlo přihlásit pouze jedno konsorcium. Konkrétně se přihlásilo konsorcium, které se jmenovalo PoKr-AZ. To konsorcium je postaveno na třech základních firmách: Integra Consulting, Plantera a DHP konzultační. To by bylo asi ještě celkem v pořádku, kdyby se najednou neobjevovala tři nová jména v rámci těchto firem. A konkrétně: pan Ábel, pan Dušek a paní Volfová,“ popisoval ve Sněmovně ministr životního prostředí.
„A co je ještě zcela zásadnější: kdyby se před podpisem smlouvy tohoto výběrového řízení nepřevedl majetkový podíl společnosti Plantera 40 % na paní Volfovou. To jsou závažná obvinění, to jsou závažné informace, na základě nichž jsme právě v tento moment dali pana ředitele VAK na překážky. Protože to se musí prošetřit a nesmí do toho být žádným způsobem zasahováno,“ prohlásil Červený.
S ministrem na tiskovou konferenci dorazil i poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek, který přerušil výkon funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal do doby, než policie došetří Turkovu dopravní nehodu v centru Prahy.
Seznam Zprávy v dubnu informoval, že právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity Martin Abel, o kterém mluvil Červený na tiskové konferenci, přišel o práci ve Výzkumného ústavu pro krajinu poté, co na debatě ve Sněmovně kritizoval Turka, že říká nesmysly o životním prostředí.